Filippo Turetta rischia l’ergastolo: parola alla difesa. “Il femminicidio di Giulia Cecchettin non era premeditato”

Venezia, 26 novembre 2024 – Ieri davanti alla corte d’Assise di Venezia, il pm Andrea Petroni ha chiesto l’ergastolo per Filippo Turetta, il 22enne reo confesso del femminicidio dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin. Oggi, parola alla difesa: agli avvocati del giovane – Giovanni Caruso e Monica Cornaviera – l’arduo compito di evitargli la massima pena. È il momento della versione di Turetta: verranno ricostruite le dinamiche di quanto accaduto l’11 novembre 2023.

L’obiettivo principale è quello di far cadere l’ipotesi della premeditazione, nonostante la lista di oggetti da comprare e usare per silenziare e poi uccidere Cecchettin. Una strada in salita, considerando quanto ritrovato sul cellulare dell’imputato, lo studio delle mappe per la fuga e un delitto consumatosi in tre freddissimi atti: prima nel parcheggio di Vigonovo, poi nell’area industriale di Fossò e infine al lago di Barcis (Pordenone), dove Turetta si è disfatto del cadavere.

Il 22enne è accusato di omicidio volontario pluriaggravato, sequestro di persona e di occultamento di cadavere. “Le prove sono talmente evidenti che c'è l'imbarazzo delle scelta”, ha spiegato ieri il pm nella sua requisitoria. Ma la difesa tenterà di convincere sulla necessità di una pena rieducativa, sulla scia di quel “percorso di maturazione personale” già cominciato e che ha spinto Turetta a comprendere la gravità di quanto commesso e di rifiutare una perizia psichiatrica.

Notizia in aggiornamento