Esplode un bar a Quinto di Treviso, sfiorata la tragedia: aperte le indagini sulle cause

Treviso, 25 giugno 2024 – Esploso nella notte un bar a Quinto di Treviso, dove è stata sfiorata la tragedia: per fortuna, non ci sono feriti. Dopo lo scoppio, nel locale si è sprigionato anche un incendio. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco e dei carabinieri, che stanno indagando per verificare se dietro l'esplosione ci sia o meno una matrice dolosa. Da capire cosa abbia innescato l'esplosione all’origine dell’incendio.

Cosa è successo

È successo intorno all’1.40 di questa notte, quando il locale era ormai chiuso. Subito sono arrivati sul posto i pompieri, ma all’interno del bar le fiamme hanno distrutto gli arredi. Nessun danno, a quanto pare, sulla struttura dell’edificio.

Il locale è stato posto sotto sequestro e le forze dell'ordine avrebbero già acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza del bar per stabilire la dinamica dell’accaduto. Secondo quanto emerso finora, si starebbero anche ascoltando alcuni testimoni: dei ragazzini che a quell’ora si trovavano nei paraggi e potrebbero avere visto qualche dettaglio utile alle indagini.

Lo spegnimento del rogo

Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Treviso con due autopompe, l'autobotte e 12 operatori coadiuvati dal funzionario di guardia, hanno iniziato le operazioni di spegnimento. I pompieri sono riusciti a circoscrivere e spegnere le fiamme, evitando un rogo generalizzato della palazzina. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate poco prima dell’alba, alle 4.15 circa.