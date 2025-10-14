Esplosione durante lo sgombero a Castel D’Azzano, morti 3 carabinieri e 13 feriti: fermati due fratelli. La diretta

Castel D’Azzano (Verona), 14 ottobre 2025 – Tragedia nella notte a Castel D'Azzano, in provincia di Verona. Tre carabinieri sono morti e una decina tra militari e agenti di polizia sono rimasti feriti a causa di un'esplosione che ha distrutto un casolare dove le forze dell'ordine erano intervenute per eseguire uno sgombero. Le vittime sono il Luogotenente Carica Speciale Marco Piffari, il carabiniere Scelto Davide Bernardello e il Brigadiere Capo Qualifica Speciale Valerio Daprà: a rivelare i nomi il ministro della Difesa Guido Crosetto.

All'interno dello stabile, in via San Martino, stando alle prime informazioni sarebbero state presenti 3 fratelli che dopo essersi barricati in casa hanno probabilmente causato l’esplosione. Le forze dell’ordine sono entrati in azione salendo anche sul tetto per calarsi nello stabile dall'alto, mentre altri si sono diretti all'ingresso per procedere all'irruzione.

Giunti sull'uscio è stato sentito un forte odore di gas provenire dall'interno, quasi sicuramente fatto uscire da una o più bombole, e quando è stata aperta la porta d'ingresso si è sentita una forte esplosione che ha investito carabinieri, poliziotti e vigili del fuoco: tre militari sono morti e oltre una decina degli intervenuti sono rimasti feriti, alcuni anche sotto le macerie. L'abitazione è stata avvolta dalle fiamme. La donna, ferita, è stata bloccata, mentre i due fratelli che, pare avessero trovato rifugio nella stalla, hanno tentato di fuggire: uno è stato arrestato, mentre il secondo è riuscito a fuggire per i campi.