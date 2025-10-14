Esplosione durante lo sgombero a Castel D’Azzano, morti 3 carabinieri e 13 feriti: fermati due fratelli. La diretta

Castel D’Azzano (Verona), 14 ottobre 2025 – Tragedia nella notte a Castel D'Azzano, in provincia di Verona. Tre carabinieri sono morti e una decina tra militari e agenti di polizia sono rimasti feriti a causa di un'esplosione che ha distrutto un casolare dove le forze dell'ordine erano intervenute per eseguire uno sgombero. Le vittime sono il Luogotenente Carica Speciale Marco Piffari, il carabiniere Scelto Davide Bernardello e il Brigadiere Capo Qualifica Speciale Valerio Daprà: a rivelare i nomi il ministro della Difesa Guido Crosetto.
All'interno dello stabile, in via San Martino, stando alle prime informazioni sarebbero state presenti 3 fratelli che dopo essersi barricati in casa hanno probabilmente causato l’esplosione. Le forze dell’ordine sono entrati in azione salendo anche sul tetto per calarsi nello stabile dall'alto, mentre altri si sono diretti all'ingresso per procedere all'irruzione.
"Carabinieri e Polizia hanno cercato di agire in massima sicurezza ma l'esito è stato molto inaspettato e doloroso". Sono le prime parole del procuratore capo di Verona, Raffaele Tito giunto sul posto della tragedia. "E' stata una tragedia incredibile. Dovevamo eseguire un decreto di perquisizione".
"Siamo davanti a una autentica tragedia", e si sta concretizzando "con bollettino di guerra", con tre carabinieri "che perdono la vita in questa maniera, per una esplosione causata da tre fratelli, due dei quali rimangono feriti mentre il terzo è' in fuga, non so ancora se lo hanno ritrovato, e 13 feriti". A dirlo è il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. "L'operazione era organizzata per lo sgombero di questo casolare anche con le forze speciali dei carabinieri, la polizia e i vigili del fuoco - ricorda Zaia - abbiamo capito sinora che l'edificio doveva essere stato saturo di gas e all'apertura della porta c'è' stata l'esplosione e il totale crollo del casolare e la morte dei tre carabinieri e il ferimento di altre 13 persone".
"Con immenso dolore ho appreso stamattina della tragica scomparsa di tre carabinieri, caduti in servizio questa mattina a Castel D'Azzano, travolti da un'esplosione durante un'operazione di sgombero. Desidero rendere onore alla memoria del Luogotenente Carica Speciale Marco Piffari, del carabiniere Scelto Davide Bernardello e del Brigadiere Capo Qualifica Speciale Valerio Daprà, che hanno sacrificato la propria vita compiendo fino all'ultimo il loro dovere al servizio del Paese". Così il ministro della Difesa Guido Crosetto.
Il Sim Carabinieri, in una nota, esprime il più profondo cordoglio per la tragica scomparsa dei tre carabinieri morti a seguito dell' esplosione avvenuta oggi a Castel d'Azzano (Verona). "E' un giorno di lutto e dolore profondo per tutta l'Arma e per chi, come noi, ne rappresenta ogni singolo appartenente - si legge -. Di fronte a una simile tragedia, non è il momento delle polemiche nè delle strumentalizzazioni, ma del silenzio, del rispetto e della vicinanza concreta. Nel ricordo rimangono tre Carabinieri valorosi, solari e sempre disponibili: due in servizio a Padova e uno a Mestre. Colleghi stimati e amati dai colleghi dove prestavano servizio e dalle comunità, hanno onorato l'uniforme con umiltà, dedizione e altruismo, fino all'estremo sacrificio". "Il dolore per la perdita dei nostri tre colleghi - dichiara Antonio Serpi, Segretario generale Sim Carabinieri - è profondo e colpisce tutta la famiglia dell'Arma. A nome del Sim Carabinieri esprimo il più sincero cordoglio alle famiglie e un augurio di pronta guarigione ai colleghi feriti. Il Sim carabinieri si mette a completa disposizione dei familiari e dei colleghi coinvolti, offrendo ogni supporto attraverso le proprie strutture territoriali e i Dipartimenti competenti. Oggi l'Italia perde tre servitori dello Stato. Il loro sacrificio non sarà dimenticato"
Il vicesindaco di Castel D'Azzano, Antonello Panuccio, ha spiegato che "nel casolare abitavano tre fratelli. Sembra che avessero da tempo delle bombole depositate". È probabile che il sottotetto fosse saturo di gas, e l'inchiesta dovrà chiarire se si sia trattato di una dinamica volontaria, volta a provocare l'incidente. "Il tutto è accaduto stanotte alle 3.15 circa", ha aggiunto Panuccio.
I tre fratelli si sono barricati in casa e dopo vari tentativi di farli uscire, sono entrati in azione le forze dell'ordine: alcuni sono saliti sul tetto per calarsi nello stabile dall'alto, mentre altri si sono diretti all'ingresso per procedere all'irruzione. Giunti sull'uscio è stato sentito un forte odore di gas provenire dall'interno, quasi sicuramente fatto uscire da una o più bombole, e quando è stata aperta la porta d'ingresso si è sentita una forte esplosione che ha investito carabinieri, poliziotti e vigili del fuoco: tre militari sono morti e oltre una decina degli intervenuti sono rimasti feriti, alcuni anche sotto le macerie. L'abitazione è stata avvolta dalle fiamme, mentre sono scattati i soccorsi del resto degli uomini presenti sul posto, tra cui personale medico con alcune ambulanze. La donna, ferita, è stata bloccata, mentre i due fratelli che, pare avessero trovato rifugio nella stalla, hanno tentato di fuggire: uno è stato arrestato, mentre il secondo è riuscito a fuggire per i campi.
"È probabile che qualcuno dall'interno abbia attivato una bombola del gas". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi a Uno Mattina news a proposito dell'esplosione nel veronese, costata la vita a tre carabinieri . Quanto accaduto "segna la difficoltà di questo lavoro, la pericolosità dietro ogni tipo di queste operazioni" ha detto tra l'altro il ministro ,parlando di un bilancio 'drammatico'".
"Le ultime notizie non dicono ancora niente in modo chiaro, era un'operazione congiunta di polizia, delegata anche dall'autorità giudiziaria e nel corso di questa operazione, nel momento dell'accesso forzoso fatto all'interno di questo appartamento i testimoni raccontano che è stato subito visibile e sensibile l'odore del gas, qualche istante dopo c'è stata la deflagrazione, probabilmente adesso è molto prematuro, quindi è ancora tutto molto prematuro. Ci sono tre deceduti, militari dell'Arma dei Carabinieri, un bilancio già terribile, ma diversi feriti anche di altri militari e c'erano anche agenti della Polizia di Stato". Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, intervenuto a "uno mattina news" sulla strage in Veneto. "È un altro pesante tributo dell'Arma dei Carabinieri a un'operazione di sgombero? Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Va sottolineata la difficoltà di questo lavoro, la complessità, la potenziale pericolosità che dietro ogni operazione di questo tipo si nasconde, perché a volte si fanno operazioni che presentano queste insidie".
"Esprimo il mio più profondo cordoglio per la tragica scomparsa dei tre carabinieri rimasti vittime dell'esplosione avvenuta oggi a Castel d'Azzano, nel veronese. In questo momento di immenso dolore, desidero manifestare la mia piena solidarietà alle famiglie dei militari caduti, ai feriti e all'intera Arma dei Carabinieri, così come a tutti gli agenti di polizia coinvolti nelle operazioni". Lo ha dichiarato il viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli. "Alle famiglie colpite e a tutti i colleghi dei militari deceduti e feriti va il mio più sincero abbraccio", ha concluso Cirielli.
Rinforzi dei vigili del fuoco sono giunti da Venezia a Castel D'Azzano, per le ricerche delle persone rimaste intrappolate sotto le macerie del casolare crollato durante il tentativo di sgombero. Alcune squadre erano già attive sul posto a supporto delle forze dell'ordine, quando è avvenuto lo scoppio. Dal comando lagunare sono giunte le squadre Usar (Urban search and rescue) con 20 pompieri per le attività di ricerca.
Apparterebbero alle forze speciali i tre carabinieri morti nell'esplosione provocata da tre fratelli per impedire lo sgombero dalla casa colonica in cui vivevano. Lo sgombero del fondo agricolo era programmato da tempo e dopo vari tentativi, andati a vuoto, anche perché i tre fratelli avevano minacciato di farsi saltare in aria, sono stati invitai sul posto militari dei Reparti Speciali di Padova e Mestre, supportati dagli agenti dell'Uopi, dipendenti dalla Direzione centrale anticrimine, vista la delicatezza dell'intervento. In affiancamento sono stati aggiunti anche i vigili del fuoco e squadre di soccorso dell'ospedale.
A essere fermati sono un uomo e una donna di circa 60 anni, fratelli, mentre un terzo familiare è tutt'ora ricercato nella zona. Anche la donna è rimasta ferita nell'esplosione, forse provocata proprio da lei e che ha causato la morte di tre carabinieri e il ferimento di 13 tra militari dell'Arma, Vigili del fuoco e Polizia a Castel d'Azzano (Verona).
La casa è completamente distrutta avvolta dalle fiamme, il cui spegnimento sta occupando decine di pompieri. Numerosi i mezzi del Servizio di urgenza ed emergenza medica (Suem) che stanno operando. L'intervento dei sanitari è stato tempestivo perché alcuni si trovavano già sul posto come supporto alle forze dell'ordine per lo sgombero. Uno dei carabinieri morti è stato estratto dalle macerie poco dopo le 6.
Due persone, un uomo e una donna, avrebbero innescato la deflagrazione, anche se al momento la dinamica dell'accaduto è tutta da chiarire. I due, anch'essi feriti, sarebbero stati posti in stato di fermo.