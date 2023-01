False vaccinazioni, incidente probatorio nello scandalo che vede coinvolte la cantante Madame e la tennista Giorgi

La tennista Giorgi e la cantane Madame coinvolte nello scandalo delle false vaccinazioni Covid

Veneto, 31 gennaio 2023 - Ha parlato per due ore e mezzo ieri la dottoressa vicentina Daniela Grillone Tecioiu, nel corso dell'incidente probatorio che si è svolto nel Tribunale di Vicenza e relativo allo scandalo false vaccinazioni per ottenere il Green pass. L'atto irripetibile - riferiscono i giornali locali - era stato chiesto dal pm Gianni Pipeschi per cristallizzare quanto emerso nel corso degli interrogatori che si sono svolti in questi mesi. La dottoressa ha risposto alle domande del pubblico ministero chiarendo diversi aspetti dell'inchiesta condotta dalla Squadra Mobile berica e confermando anche le sue dichiarazioni su due delle principali indagate, la tennista marchigiana Camila Giorgi e la cantante di Creazzo (Vicenza) Francesca Calearo, in arte Madame. Nessuno degli avvocati che difendono i 24 indagati hanno rilasciato dichiarazioni all'uscita dell'aula.



Il retroscena



Nel febbraio 2022 la Procura della Repubblica di Vicenza aveva avviato un'indagine sui falsi vaccini che aveva portato all’arresto di tre persone, di cui due medici, che avrebbero certificato false vaccinazioni anti-Covid facendo ottenere il Green pass ai propri ‘clienti’.

Tra questi la tennista Camila Giorgi, 30enne di Macerata, ed un’altra decina di persone, tra le quali la nota cantante Madame, cui era stato contestato il reato di falso ideologico. L’indagine, condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Vicenza, aveva portato agli arresti domiciliari la dottoressa Daniela Grillone Tecioiu, con ambulatorio nel capoluogo berico, il suo compagno Andrea Giacoppo, e un altro medico di base, Volker Erick Goepel, che lavora a Fara Vicentino. Entrambi in seguito sono stati liberati, per cessato pericolo di reiterazione del reato. L’Azienda Ulss 8 Berica aveva segnalato alla magistratura un numero elevato e anomalo di vaccinazioni eseguite nell’ambulatorio della dottoressa Grillone. Dalle intercettazioni telefoniche e ambientali era emerso quindi il sistema che potrebbe aver generato centinaia di "certificati verdi" falsi, consegnati anche ad altri medici, farmacisti e personale sanitario, che per lavoro era obbligato ad avere il documento.

Madame il dietrofront



La cantautrice Madame, 21 anni, vicentina, a poche settimane dal suo ritorno in gara al festival di Sanremo, al via il prossimo 7 febbraio, aveva postato su Instagram un lungo messaggio – quattro pagine – in cui spiegava di essere cresciuta in una famiglia No Vax: "Non credevo nei vaccini ma mi sono informata, ho cambiato idea quindi mi sono vaccinata, fatelo anche voi".

Sulla sua partecipazione a Sanremo c’erano state polemiche con prese di posizioni diverse tra virologi, ma anche la decisione di tenerla in gara in quanto finora solo indagata, facendo valere la presunzione di innocenza.