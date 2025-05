Falsi corsi di formazione con oltre 100mila euro di fondi Pnrr: denunciate due società

Padova, 8 maggio 2025 – Una nuova operazione che ha permesso di ‘scoprire’ benefici indebiti con i fondi previsti dal Pnrr. Nei giorni scorsi, i finanzieri del comando provinciale di Padova hanno accertato nei confronti di due società dell’alta padovana operanti nella fabbricazione della carta e nei lavori di meccanica generale, indebite compensazioni di crediti d’imposta finanziati con risorse del Pnrr per oltre 100mila euro.

I falsi corsi di formazione

Le attività, eseguite dai militari della Compagnia di Cittadella, hanno permesso di accertare che entrambe le società hanno indebitamente beneficiato negli anni di imposta 2022, 2023 e 2024 di crediti inesistenti complessivamente per euro 108.248. Si tratta di presunte spese per l’organizzazione di corsi di formazione dei lavoratori dipendenti nel settore delle tecnologie, previsti dal Piano Nazionale Industria 4.0 e rifinanziati con i fondi del Pnrr. I riscontri successivi delle Fiamme Gialle hanno consentito di accertare come i corsi formativi, di fatto, non fossero mai stati somministrati.

i finanziari del comando di Padova

La revoca di un finanziamento

Nei confronti dell’impresa attiva nel settore della fabbricazione della carta, inoltre, sono state constatate altre irregolarità nella percezione di un finanziamento assistito dalla garanzia pubblica erogato da Simest S.p.a., società a partecipazione statale, pari a 385mila euro. Per tale circostanza, è stata disposta la revoca del beneficio economico erogato.

Le sanzioni alle imprese

Al fine di procedere al recupero delle somme indebitamente percepite si è proceduto a trasmettere gli esiti delle attività ispettive alla direzione provinciale di Padova dell’Agenzia dell’Entrate, per formalizzare le sanzioni amministrative pari a oltre 70mila euro ed è stato altresì segnalato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, quale amministrazione centrale titolare della specifica misura Pnrr.