Falsi vaccini Covid, Camila Giorgi chiede il rito abbreviato. Tra gli imputati anche la cantante Madame

Vicenza, 16 gennaio 2025 – Si torna a parlare del caso di Daniela Grillone Tecioiu, la dottoressa accusata di aver falsamente somministrato 2.019 dosi di vaccino anti-Covid a Vicenza: 380 ai suoi assistiti, 295 a pazienti dell’Ulss Veneto 8 ma non assistiti da lei e 344 a persone non appartenenti alla Ulss 8.

Tra di loro anche la cantante Madame e la tennista Camila Giorgi, che ha avanzato istanza di rito abbreviato nel processo in cui è imputata per falsità ideologica. Il Giornale di Vicenza fa sapere che i suoi genitori e il fratello Leandro avrebbero invece optato per il patteggiamento.

L’udienza preliminare si terrà la prossima settimana con 25 imputati, accusati a vario titolo di falso ideologico, peculato e corruzione.

In un incidente probatorio tenuto due anni fa la dottoressa Grillone Teciou, principale indagata, aveva raccontato la propria versione dei fatti.