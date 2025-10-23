Intera famiglia trovata morta in casa: immane tragedia nel Rodigino

Canaro (Rovigo), 23 ottobre 2025 – Una tragedia che ha sconvolto tutta la comunità. Nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 ottobre, sono stati rinvenuti, privi di vita, i componenti di un’intera famiglia, oltre il proprio gatto. Si tratta del capo famiglia di 51anni, oltre la moglie di 47 e una figlia di 28, tutti di origine moldava, ma da circa 20 anni erano in Italia, ben integrati con il territorio. Abitavano in via Cesare Battisti, località Paviole, non lontano dal centro del paese e a ridosso del sottopasso ferroviario.

Sulle cause di questa morte collettiva, indagano i carabinieri. I corpi sono stati ritrovati grazie alla segnalazione del datore di lavoro del 51enne, in quanto da alcuni giorni, stranamente, non si era recato al lavoro senza comunicare nulla. Allorché sono scattati i controlli e quando sono intervenuti i vigili del fuoco per l’accesso all’abitazione si sono accorti, purtroppo, dei tre corpi esamini. Sul posto anche la pattuglia dei carabinieri che si adoperata da subito sui necessari accertamenti, con il reparto scientifico, oltre il personale tecnico dei vigili del fuoco.

Tra le ipotesi al vaglio, tutte d’accertare, in quanto non sono stati riscontrate traumi o violenza, parrebbe che ha causare il decesso sia stata una fuga di gas o asfissia da monossido.