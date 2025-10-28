Accoltellata a morte dal compagno. Femminicidio nel Veronese: la diretta

Ma che senso ha uno sport così?
Massimo Pandolfi
Veneto
28 ott 2025
REDAZIONE WEB
Un uomo ha aggredito la compagna in casa a Castelnuovo del Garda, uccidendola con colpi di coltello. È stato arrestato dai Carabinieri. La vittima aveva già denunciato per maltrattamenti domestici in passato

L'uxoricida non era in casa al momento del ritrovamento del corpo senza vita della compagna, ma è stato bloccato e arrestato dai carabinieri (Foto Ansa di repertorio)

Per approfondire:

Verona, 28 ottobre 2025 –  Femminicidio a Castelnuovo del Garda, nel Veronese. Un uomo di origini brasiliane ha aggredito la compagna, anch’essa brasiliana, in casa uccidendola con numerosi colpi di coltello. Il corpo della vittima è stato trovato in casa, dopo l’allarme lanciato dagli amici. L'uxoricida non era presente, ma è poi stato bloccato e arrestato dai Carabinieri che stanno procedendo con i rilievi. La vittima in passato aveva già chiamato i carabinieri per maltrattamenti domestici, ma aveva poi ritirato la denuncia. A causa del clima familiare violento le era stato tolto l’affidamento della figlia, avuta da una precedente relazione.

10:15
L'ex sindaco di Castelnuovo del Garda: "Chiuso lo sportello antiviolenza"

"A Castelnuovo del Garda era stato aperto uno Sportello antiviolenza, proprio per venire incontro alle esigenze del territorio, e anche il nostro Comune purtroppo non era stato esente da episodi di violenza familiare. Ma poi la nuova amministrazione lo ha chiuso", ha detto Domenico Dal Cero, ex sindaco di Castelnuovo del Garda. Dal Cero ora è consigliere comunale di minoranza. Lo Sportello antiviolenza era stato inaugurato nel novembre 2022 in una struttura grazie a una ristrutturazione donata dall'Associazione Amicizia e solidarietà Castelnuovo del Garda onlus. 

09:37
Il corpo della donna scoperto questa mattina

Questa mattina è stato scoperto il corpo senza vita nella casa di Castelnuovo del Garda, colpito da numerose coltellate. Gli investigatori del Ris dei Carabinieri stanno procedendo con gli accertamenti e sarà il medico legale a stabilire data e ora del decesso. Risulta che al momento della scoperta del cadavere in casa non c'era il compagno che è poi è stato bloccato e arrestato dai Carabinieri.

09:33
L'allarme lanciato dagli amici

L'allarme è stato lanciato da alcuni amici della vittima che non la sentivano più da sabato e si sono preoccupati perché la donna non rispondeva alle chiamate e ai messaggi. 

09:29
La notizia condivisa anche dal presidente Zaia

"Un uomo ha aggredito la compagna, una donna brasiliana, in casa, uccidendola con colpi di coltello. L'uxoricida è già stato arrestato dai Carabinieri che stanno procedendo con i rilievi". Lo riporta sui suoi social il presidente del Veneto, Luca Zaia.

09:25
La donna aveva già denunciato per maltrattamenti

Da quanto si è appreso la donna in passato aveva già chiamato i carabinieri per maltrattamenti domestici, ma poi aveva ritirato la denuncia. E proprio a causa del clima familiare violento, alla donna - su richiesta del padre - era stato tolto l'affidamento della figlia avuta da una precedente relazione.

09:21
Anche l'omicida è brasiliano

Anche l'omicida è brasiliano. La vittima circa un anno e mezzo fa sarebbe andata a vivere nell'appartamento che l'uomo aveva comprato in precedenza.

