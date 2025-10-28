Come ha fatto il killer a liberarsi del braccialetto elettronico? I punti oscuri del femminicidio di Verona

Castelnuovo (Verona), 28 ottobre 2025 – Si era liberato del braccialetto elettronico che doveva suonare nel caso si fosse avvicinato alla compagna, Jessica Stapazzolo Custodio de Lima, 33 anni, brasiliana. Poi, Douglas Reis Pedroso, anche lui brasiliano e 41enne, l’ha uccisa “con un numero smisurato di coltellate” in casa a Castelnuovo del Garda in provincia di Verona. Quindi, attorno alla mezzanotte, ha chiamato i carabinieri dicendo di volersi suicidare. Gli approfondimenti dei militari hanno portato alla scoperta in casa del cadavere della compagna sulla base delle ammissioni dell’uomo che nell’auto aveva ancora il coltello che avrebbe usato per uccidere la donna.