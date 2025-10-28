Ma che senso ha uno sport così?
Massimo Pandolfi
Ma che senso ha uno sport così?
Veneto
CronacaCome ha fatto il killer a liberarsi del braccialetto elettronico? I punti oscuri del femminicidio di Verona
28 ott 2025
ALESSANDRO D’AMATO
Cronaca
Come ha fatto il killer a liberarsi del braccialetto elettronico? I punti oscuri del femminicidio di Verona

La vittima Jessica Stapazzolo Custodio de Lima di 33anni è stata uccisa dall’ex compagno. I soprusi duravano da mesi, lei aveva ritirato la denuncia contro l’uomo. I vicini: le avevamo detto di fuggire

Jessica Stapazzollo Custodio de Lima aveva 33 anni ed era nata in Brasile; a sinistra, il killer Douglas Reis Pedroso; al centro, i carabinieri nell’abitazione dove si è consumato il femminicidio

Castelnuovo (Verona), 28 ottobre 2025 – Si era liberato del braccialetto elettronico che doveva suonare nel caso si fosse avvicinato alla compagna, Jessica Stapazzolo Custodio de Lima, 33 anni, brasiliana. Poi, Douglas Reis Pedroso, anche lui brasiliano e 41enne, l’ha uccisa “con un numero smisurato di coltellate” in casa a Castelnuovo del Garda in provincia di Verona. Quindi, attorno alla mezzanotte, ha chiamato i carabinieri dicendo di volersi suicidare. Gli approfondimenti dei militari hanno portato alla scoperta in casa del cadavere della compagna sulla base delle ammissioni dell’uomo che nell’auto aveva ancora il coltello che avrebbe usato per uccidere la donna.

