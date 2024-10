Fiera di Bassano del Grappa: sequestrati oltre 1500 prodotti irregolari

Vicenza, 9 ottobre 2024 – I finanzieri del Comando Provinciale di Vicenza hanno sottoposto a controllo diverse società proprietarie di stand e bancarelle presenti all’evento ‘Fiera Franca’ di Bassano del Grappa (Vi): l’ennesima operazione che mette in luce la vendita al consumatore di prodotti irregolari. Le attività di vigilanza hanno infatti portato al sequestro di oltre 1500 prodotti di varia tipologia, venduti ai clienti senza i minimi requisiti di sicurezza previsti, nonché all’individuazione di un lavoratore ‘in nero’.

Sanzioni e prodotti di ogni genere sequestrati

Nello specifico, le attività ispettive hanno portato al sequestro di 108 accessori per telefonia e apparecchiature elettroniche, 284 accessori per scarpe di cui 200 solette in gel, 595 accessori di pelletteria di cui 546 portafogli e 49 zaini. Contestualmente ai sequestri effettuati, ai responsabili sono state complessivamente formalizzate sanzioni amministrative per oltre 3mila euro. Nel corso dei medesimi controlli sono stati sequestrati ulteriori 629 manufatti in pelle, in quanto privi del previsto contrassegno richiesto dalle disposizioni di legge, procedendo quindi all’applicazione della prevista sanzione amministrativa di 6mila euro. Da ultimo, le Fiamme Gialle bassanesi hanno eseguito altri controlli, nell’ambito dei quali è stata sanzionata la mancata emissione e trasmissione dei corrispettivi da parte di diversi esercenti, nonché l’impiego di un lavoratore in nero in uno degli stand allestiti per l’evento.