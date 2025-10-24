Figlio (non riconosciuto) nato nel 1958, c’è una ricca eredità che non sa di avere. Ricerche in Veneto

Padova, 24 ottobre 2025 – Un’eredità che potrebbe cambiare la vita a quel figlio, oggi 67enne, che non si trova.

La storia risale all’autunno del 1958, quando dal rapporto con una donna, che abitava nella città di Trieste, nasce un bambino.

Il ricordo di quel momento ora è impresso in alcune foto ingiallite scattate all’epoca, in cui lo si ritrae neonato e quando inizia a camminare, insieme ad una donna. Alla morte di Malcolm, deceduto a 81 anni nel 2020, durante il periodo Covid, lasciò scritto nel suo testamento la volontà di donare una importante somma al figlio che non aveva mai riconosciuto e di cui non sapeva più nulla. Se non che fosse a Trieste o a Padova.

Gli appelli in televisione a ‘Chi l’ha visto?’

In questi anni, il primo appello alla trasmissione ‘Chi l’ha visto’ fu nel 2021, dove Mona, la moglie di Malcolm, spiegò in diretta di portare avanti l’ultima volontà del defunto marito “mio marito parlava sempre di Trieste e Padova”.

Le ricerche si concentrarono fin da subito negli archivi dell’anagrafe comunale di Trieste, dove emerse che in quel periodo furono dodici i figli non riconosciuti, ma di Marco (così si dovrebbe chiamare) non ci sono riscontri.

Passano gli anni e gli appelli anche sui social si susseguono, ma le ricerche cadono nel vuoto. Allora a settembre scorso altro nuovo appello alla nota trasmissione di Rai3, replicato ancora mercoledì scorso.

Quando decade il diritto all’eredità

L’appello della moglie, ora 85enne, di Malcom: “Sono ormai anziana, ma voglio portare a termine la volontà di mio marito, le ricerche sono in queste due città, ma se qualcuno ha riscontri si faccia vivo. Quel figlio, oggi, ha 67anni, per ereditare la somma c’è tempo fino al 1° dicembre di quest’anno, poi decade e passerà ad altri eredi. In quanto la legge svedese, prevede che l’eredità deve essere rivendicata entro cinque anni dal momento dell’apertura del testamento. Chi sa qualcosa ed ha notizia si faccia avanti”.