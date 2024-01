Va a prendere il figlio a scuola, ma non è il vero padre: fugge scoperto dai prof

Belluno, 9 gennaio 2024 – Un strano episodio è stato segnalato oggi in un istituto comprensivo statale di Borgo Valbelluna, in provincia di Belluno. Uno sconosciuto si è presentato nella scuola, qualificandosi come il padre di un piccolo alunno e chiedendo di poterlo far uscire dall'aula in anticipo.

Che qualcosa non quadrasse, però, era chiaro. Gli insegnanti si sono subito insospettiti, non riconoscendo l’uomo come padre o parente del bambino. Lo sconosciuto si è allontanato dalla scuola prima di poter essere identificato. Ma la preoccupazione si è fatta subito viva in tutto l’istituto. Non si sa, infatti, quale avrebbe potuto essere il risvolto della vicenda se gli insegnanti non avessero avuto dubbi.

Per questo il preside, Umberto De Col, ha trasmesso una lettera urgente a tutte le famiglie degli alunni: “Alla luce di quanto accaduto è stata data comunicazione ai nostri plessi di mantenere la massima attenzione”.