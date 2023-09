Filippo Momesso, trovato morto in casa il motociclista originario di Oderzo: aveva 24 anni

Oderzo (Treviso), 18 settembre 2023 – È stato trovato privo di vita nella sua casa a Trento, Filippo Momesso, motociclista di 24 anni originario di Oderzo, correva come pilota nel Campionato italiano motociclismo di velocità ed ex studente nell’università del capoluogo trentino.

Lutto a Oderzo

La notizia della scomparsa del giovane motociclista veneto ha scosso la comunità di Oderzo, la città dove Filippo è cresciuto, prima di trasferirsi a Trento, dove la sua famiglia è molto conosciuta e dove ha amici e parenti, assieme anche a molti sostenitori che lo seguono nelle sue competizioni di motociclismo.

Non sono ancora state rese note le cause della morte del 24enne e, come riporta il quotidiano il Gazzettino, non è esclusa alcuna ipotesi, tra cui un incidente domestico oppure una tragica fatalità.