CronacaFilippo Turetta aggredito in carcere a Verona
18 set 2025
REDAZIONE VENETO
Filippo Turetta aggredito in carcere a Verona

Colpito con un pugno da un altro detenuto di 55 anni a Montorio. L'aggressione sarebbe avvenuta nel mese di agosto. Il giovane è stato condannato all’ergastolo per il femminicidio della ex fidanzata Giulia Cecchettin

Filippo Turetta colpito con un pugno da un altro detenuto a Montorio, qui durante il processo per l’omicidio di Giulia Cecchettin

Venezia, 18 settembre 2025 – Filippo Turetta, il giovane condannato all'ergastolo in primo grado per il brutale omicidio di Giulia Cecchettin, sarebbe stato aggredito nel carcere di Montorio, a Verona. La notizia, riportata dal quotidiano L'Arena, rivela che Turetta sarebbe stato colpito con un pugno da un altro detenuto, un uomo di 55 anni che sta scontando una pena definitiva per omicidio e tentato omicidio. L'aggressione sarebbe avvenuta nel mese di agosto, nella quarta sezione del penitenziario, dove Turetta era stato trasferito dopo aver trascorso un periodo in un reparto protetto.

Filippo Turetta. Riflessioni sulla crudeltà

Chi è Filippo Turetta

Turetta, 22 anni, è diventato noto al grande pubblico in seguito alla scomparsa e all'omicidio della sua ex fidanzata, Giulia Cecchettin, nel novembre novembre 2023. La loro storia, inizialmente interpretata come una fuga di giovani fidanzati, ha presto assunto i contorni di un tragico fatto di cronaca.

La relazione tra i due, durata circa un anno, si era conclusa nell'agosto del 2023. Nonostante la rottura, Turetta continuava a frequentare Giulia, con l'obiettivo di riconquistarla. La sera dell'11 novembre, i due si erano incontrati per una cena. Da quel momento, di Giulia si era persa ogni traccia, fino al ritrovamento del suo corpo senza vita il 18 novembre in un canale vicino al lago di Barcis, in provincia di Pordenone.

Il femminicidio aveva scatenato un'enorme mobilitazione mediatica e sociale, diventando il simbolo della violenza contro le donne. La fuga di Turetta in Germania, durata una settimana, e il suo arresto hanno tenuto il Paese col fiato sospeso. Il processo ha portato alla condanna all'ergastolo in primo grado, ma l'aggressione subita in carcere riaccende i riflettori su una figura che ha segnato profondamente la cronaca italiana recente.

