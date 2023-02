Falsa vaccinazioni: finanzieri all’ospedale di Bassano, s’indaga su 18 dosi mai somministrate

I vaccini Covid sono tutti tracciabili

Tribunale Parma, sentenza storica: morte per Covid come infortunio, l'assicurazione deve pagare

Vicenza, 15 febbraio 2023 – Indagini sui falsi vaccini somministrati da due dottoresse a pazienti non vax che volevano il certificato: Guarda di Finanza all’ospedale di Bassano.

Le fiamme gialle si sono recate ieri nella farmacia ospedaliera dell'ospedale di Bassano del Grappa (Vicenza) nell'ambito dell'inchiesta sui false vaccinazioni anti Covid ‘somministrate’ da due dottoresse che lavorano a Bassano e Romano d'Ezzelino, finite sotto indagine.

Nel sopralluogo le Fiamme Gialle hanno provveduto ad acquisire tutta la documentazione riferita ad alcuni lotti di vaccini che secondo l’accusa i due medici avrebbero indicato nelle loro somministrazioni, ma che di fatto non sarebbero mai stati in loro possesso. Al centro dell’indagine 18 dosi mai somministrate. Un’operazione che vede anche parallelamente impegnati i finanzieri berici nel raccogliere le testimonianze di alcune persone che hanno scelto di rivolgersi ai due medici per richiedere il vaccino anti Covid, anche se non pazienti degli stessi.

False vaccinazioni anche per tennista Giorgi

Sulle stesso tema delle false vaccinazioni sono emerse oggi alcune indiscrezioni anche in merito ad un altro caso che vede coinvolte la dottoressa vicentina Daniela Grillone Tecioiu, la tennista Camila Giorgi e la cantante Madame.

La tennista Camila Giorgi, assieme alla famiglia, era paziente da 12 anni della dottoressa vicentina Daniela Grillone Tecioiu, e non sarebbe stata sottoposta nemmeno alle vaccinazioni obbligatorie infantili.

La cantante Madame, al secolo Francesca Calearo, invece non avrebbe mai messo piede nel suo studio. Lo avrebbe dichiarato - secondo quanto riporta oggi Il Giornale di Vicenza - la stessa Tecioiu, nel corso dell'incidente probatorio svoltosi il 31 gennaio scorso al tribunale, nell'ambito dell'indagine sulle false

vaccinazioni anti-Covid da lei certificate. Nel corso dell'interrogatorio, la dottoressa si sarebbe soffermata sulla famiglia Giorgi, sostenendo che sarebbe stata indirizzata a lei da un osteopata della Federtennis. All'inizio dell'estate 2021, la tennista aveva bisogno di false attestazioni di tutti i vaccini obbligatori su richiesta della federazione; non potendo emettere una simile certificazione, la professionista avrebbe detto che si sarebbe informata, poi però la cosa non ha avuto seguito. Quanto alla richiesta di Green pass fasullo, Giorgi avrebbe preso appuntamento nell'agosto 2021 poi cancellato, e non si è più presentata.