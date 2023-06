Frana sulle Piccole Dolomiti, crolla guglia dell’Omo nel Vicentino

Vicenza, 7 giugno 2023 – Crolla il picco dolomitico dell’Omo, la Dona rimane sola. É la notizia lanciata da più appassionati della montagna attraverso i social e ripresa su Facebook anche dal consigliere regionale Roberto Ciambetti.

Le due guglie del gruppo Carega, così vicine l’una all’altra, erano state immortalate in tante immagini dagli escursioni che si trovavano a percorrere il sentiero 113 al punto da essere viste come una ‘coppia di fatto’, un uomo e una donna, appunto. Solo che l’Omo è ceduto e ora la Dona è rimasta sola.

La zona di partenza è quella di Recoaro terme, in provincia di Vicenza. Il sentiero conduce al rifugio Cesare Battisti Gazza.

"Siamo in tanti ad aver fatto quel percorso e oggi ci troviamo anche noi un po’ più soli – scrive il presidente del consiglio regionale veneto Ciambetti –. Un crollo che fa pensare: è il ciclo della vita”.

Sui social non mancano le reazioni di sorpresa, qualche amarezza e qualche ironia: anche in natura, come tra gli esseri umani, sono gli uomini, statisticamente, a lasciare prima questa terra.

Non si sa di preciso quando sia avvenuto il cedimento della guglia più tozza e larga. Nè quanto possa avere inciso l’ondata di maltempo che ormai affligge da settimane la Penisola e che ha portato alla disastrosa alluvione in Emilia Romagna. Ma secondo gli escursionisti più attenti il crollo sarebbe avvenuto non più tardi di un paio di giorni fa.

Ronald Menti, istruttore federale della Scuola Italiana Nordic Walking e di Trekking è tra coloro che hanno postato la foto su Instagram