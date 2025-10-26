La storia di Elma e Erol, i due fratelli sono diventati genitori nello stesso giorno

Conegliano (Treviso), 26 ottobre 2025 – Una giornata davvero speciale quella vissuta nella struttura ospedaliera di Conegliano. Nel reparto ostetrico Elma e Erol, due fratelli, hanno potuto condividere l'emozione dell'arrivo di un figlio nello stesso giorno e nello stesso reparto ospedaliero.

Un fatto raro, tanto che la stessa Ulss 2 marca trevigiana ne ha dato notizia, vista l’eccezionalità della doppia nascita.

I due fratelli, quindi, ha visto Elma partorire il piccolo Hadi, un maschietto di 4 chili 288 grammi, mentre il fratello Erol è diventato papà di Linanur, una femminuccia di 3 chili e 671 grammi.

Una grande gioia per un momento unico come la nascita di un figlio.

Nella stessa camera dopo il parto

A questo si aggiunge come la degenza delle due mamme, con i rispettivi neonati è stata trascorsa nella stessa stanza dell’ospedale di Conegliano.

Si è trattato di un'emozione doppia sia per i genitori che per tutto il personale del reparto che ha aiutato a nascere i due cuginetti a distanza di sole due ore l'uno dall'altro, lieti di aver condiviso questo momento magico con le famiglie.

Questa coincidenza ha reso la giornata ancora più speciale per il gruppo del reparto e per questa splendida famiglia.

Pioggia di felicitazioni (e aneddoti)

Pioggia di commenti sotto la notizia diffusa sui social dall Ulls 2 Marca Trevigiana tra i tanti auguri e felicitazioni spunta un caso davvero particolare raccontato da Gabriella: “Nel lontano 1988, esattamente un sabato, entrambe le mie due sorelle hanno partorito: una al mattino un maschietto, Stefano. L'altra verso sera una femminuccia, Cristina. Mentre la mia terza sorella si sposava. Tutto successo il 16 luglio”.

C’è anche l’aneddoto raccontato da Marilisa: “Mi ricordo un otto marzo: ho assistito due parti a distanza di 30 minuti, le partorienti erano due sorelle e hanno dato alla luce due femmine... più festa di così! Ho finito il turno di guardia felice”.