I tre fratelli Ramponi diventati killer. Senza soldi, con debiti e ipoteche: sostenevano di essere perseguitati

Castel D’Azzano (Verona), 15 ottobre 2025 – Due episodi hanno segnato uno spartiacque nella vita di quella famiglia isolata dal mondo, rimasta prigioniera della sua rabbia e delle sue ossessioni, di una vita racchiusa fra il loro casolare nella località Le Forette e il vicino allevamento di mucche. Anni fa la morte dei genitori di Franco, Dino e Maria Luisa Ramponi. Nel gennaio 2012 un incidente stradale che ha provocato il decesso di un camionista, Davide Meldo, che si era trovato davanti il trattore guidato da uno dei fratelli Ramponi, a luci spente e privo di lampeggianti: “Papà e mamma morirono dal dispiacere un paio di anni dopo – racconta la sorella, Valeria Meldo – era il secondo figlio che perdevano in un incidente”.

Franco Ramponi, a sinistra, e Maria Luisa Ramponi, a destra, due dei tre fratelli che abitavano nel casolare esploso a Castel D'Azzano

Per i Ramponi problemi giudiziari ed economici, il risarcimento da versare, la vendita di parte della loro proprietà in via San Martino a Castel d’Azzano, un mutuo con ipoteca sui beni ottenuto falsificando la firma di uno dei famigliari e il pignoramento che, per la loro mentalità contadina, coincideva con la rovina. Si sono ritrovati, ultrasessantenni, senza figli e senza parenti prossimi, a rischiare di finire sulla strada. Si sentivano “ingannati” e vittime di un’ingiustizia. “Dicevano, anche pochi giorni fa, che piuttosto che lasciare la casa l’avrebbero fatta saltare in aria”, racconta un vicino.

Della storica azienda agricola di famiglia era rimasto un allevamento con poche mucche da latte, dove “loro lavoravano solo di notte, e rubavano in giro – dice qualcuno – perché non avevano più niente”. E, pur vivendo “come nelle grotte”, senza riscaldamento né elettricità, secondo un conoscente avevano fatto installare una telecamera su un palo, per controllare le loro proprietà. Magri come chiodi, li descrivono i vicini, con abiti che ricordano quelli di un’Italia contadina in bianco e nero. Il latte, secondo alcuni, come unico nutrimento. Persone “strane”, li descrivono. “Non si allontanavano mai da qui – racconta Marco Rizzo, un conoscente – e se dovevano andare nei campi uno di loro rimaneva sempre in casa, per paura che gliela portassero via”.

Elisa Guadagnini, sindaca del paese dove per sei giorni verrà osservato il lutto cittadino, spiega che i Ramponi “non chiedevano aiuto, erano chiusi in loro stessi”. Solo un’assistente sociale era riuscita a instaurare un rapporto di fiducia con Maria Luisa. “Abbiamo tentato un rapporto di mediazione con le autorità preposte – ricostruisce la prima cittadina – ma lei è sempre rimasta ferma sulla sua posizione, uguale a quella dei fratelli. Non volevano lasciare la loro casa, dove erano nati e cresciuti”. Erano state proposte soluzioni abitative temporanee, ma loro “hanno sempre rifiutato tutto”. Segnali di una violenza covata in quel casolare, infatti, c’erano già stati. L’ultima volta che le forze dell’ordine avevano bussato alla loro porta, un anno fa, avevano trovato l’ambiente saturo di gas. In un’altra occasione gli occupanti avevano minacciato di darsi fuoco cospargendosi di liquido infiammabile, ed erano anche saliti sul tetto. Un odio contro i giudici e gli avvocati che avevano seguito la loro causa, ingigantito dall’isolamento e dall’assenza di una rete di amicizie.

Sostenevano di essere stati “ingannati” e che la sentenza del Tribunale di Verona che li sfrattava dal casolare era ingiusta. “Con mio fratello lottiamo da 5 anni – spiegava l’anno scorso Maria Luisa, in un’intervista video al Corriere –. Abbiamo riempito la casa di gas per riuscire a lottare”. Le bombole aperte e gli ambienti saturi di gas, le molotov accumulate in casa e innescate da Maria Luisa. Una trappola pianificata nei minimi dettagli. I tre fratelli, questa volta, hanno provocato una strage.