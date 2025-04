Frigo incrostati, patate fritte e carne scadute: sequestrati 60kg di alimenti. Chiusa kebabberia

Rovigo, 09 aprile 2025 - Ad appena una settimana dalla chiusura di una macelleria islamica a Badia Polesine, dove erano stati rinvenuti alimenti scaduti, le Fiamme Gialle hanno abbassato le serrande di un’altra attività. Nello specifico questa volta a finire nelle maglie dei controlli in materia di sicurezza alimentare, da parte dei reparti dipendenti dal Gruppo della Guardia di Finanza di Rovigo, è stato un’esercente 39enne pakistano di Taglio di Po (Rovigo) dedito alla vendita di kebab.

Il controllo e la scoperta degli alimenti scaduti

Al momento dell’accesso, i finanzieri della Tenenza di Adria, in collaborazione con personale del S.I.A.N. (Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione) della ULSS 5 Polesana hanno appurato le pessime condizioni igienico-sanitarie dei locali, delle attrezzature e degli impianti per la preparazione degli alimenti. I prodotti alimentari conservati nei frigoriferi sono stati trovati in stato non idoneo al consumo: alcuni erano scaduti, privi di etichetta e conservati in condizioni non conformi alle normative. Inoltre, le attrezzature e i frigoriferi presentavano incrostazioni e condizioni di pulizia del tutto inadeguate. È quindi scattato il sequestro di complessivi 60 kg di prodotti alimentari, tra cui patate fritte, carne, kebab, verdura ed altri alimenti. Il sequestro sanitario si è reso necessario al fine di garantire la tutela della salute pubblica.

La sanzione e divieto di proseguire nell’attività

Parallelamente all’attività di controllo fiscale, ancora in corso, sono state contestate violazioni delle norme europee e nazionali in materia di igiene e sicurezza alimentare, con sanzioni amministrative che ammontano ad un totale di 18mila euro. Al titolare è stato conseguentemente intimato il divieto di prosecuzione dell’attività fino al ripristino dei requisiti igienico-sanitari e la rimozione delle condizioni di grave incuria all’interno dei locali. Inoltre, è stata disposta la distruzione della merce sequestrata per il tramite di una ditta specializzata.