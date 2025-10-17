Mattarella ai funerali dei carabinieri morti nel casolare fatto esplodere nel Veronese

Castel D’Azzano (Verona), 17 ottobre 2025 – Il giorno dell’ultimo doloroso saluto ai tre carabinieri. Ci sarà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni, oltre alle più alte cariche dei carabinieri, oggi pomeriggio alle 16 nella Basilica di Santa Giustina in Prato della Valle a Padova, dove si celebreranno i funerali di Stato dei tre militari Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari, morti nell’esplosione del casolare di Castel D’Azzano. Le esequie saranno presiedute da monsignore Gianfranco Saba, ordinario militare per l’Italia. Prima del funerale la camera ardente, sempre a Padova (foto) al Comando della Legione Veneto dell’Arma (video).

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, 84 anni, sarà ai funerali dei tre carabinieri

Nella giornata di ieri sono state effettuate le autopsie sui corpi dei tre carabinieri, che secondo quanto emerso dagli esami dei medici legali, sono morti per un forte trauma da schiacciamento. Terminato l’esame autoptico, disposto precedentemente dalla Procura di Verona, le salme dei tre carabinieri sono state trasferite a Padova, al Comando della Legione Veneto dell’Arma.

Una combo dei tre carabinieri morti nell'esplosione avvenuta in un casolare a Castel D'Azzano (Verona). Da sinistra: il Carabiniere Scelto Davide Bernardello, il Brigadiere Capo Valerio Daprà e il Luogotenente Marco Piffari, 14 ottobre 2025. ANSA

Sul fronte delle indagini, intanto, sempre nella mattinata di ieri si sono tenuti gli interrogatori di garanzia nei confronti dei fratelli Dino e Franco Ramponi. Entrambi sono accusati di strage, insieme alla sorella Maria Luisa, oltre a omicidio premeditato, detenzione di esplosivo, crollo e le lesioni gravissime. Davanti al gip del tribunale di Verona, Carola Musio entrambi gli uomini si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Il legale di Dino Ramponi, ha voluto spiegare che il suo assistito non era in casa al momento dell’esplosione e si trovava a lavorare nei campi.

Nel corso dell’udienza è stato ricevuto anche l’avvocato difensore di Maria Luisa Ramponi, attualmente ricoverata in terapia intensiva all’ospedale di Borgo Trento per le ustioni riportate nell’esplosione, ma non in pericolo di vita. Per quest’ultima la gip Musio ha convalidato l’arresto. Si è appreso, inoltre, che sono stati promossi per meriti speciali i tre carabinieri morti nella notte tra lunedì 13 e martedì 14 ottobre, durante il servizio di perquisizione e la successiva esplosione del casolare dei fratelli Ramponi a Castel d’Azzano.

Il brigadiere capo Valerio Daprà, 56 anni di stanza a Padova, è stato promosso a maresciallo. Il suo collega, il carabiniere scelto Davide Bernardello di 36 anni, è stato promosso ad appuntato. Il luogotenente Marco Piffari, 56 anni, in servizio a Mestre ma che viveva anch’egli in provincia di Padova, è stato promosso a sottotenente.

Nella giornata odierna, in occasione dei funerali di Stato, le bandiere Italiana ed Europea saranno esposte a mezz’asta su tutti gli edifici pubblici nazionali e presso le sedi diplomatiche italiane all’estero per manifestare lutto nazionale. L’iniziativa di partecipazione al cordoglio per le vittime della strage avviene su disposizione prefettizia e a seguito della proclamazione del lutto nazionale da parte del Consiglio dei Ministri.