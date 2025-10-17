Funerali oggi dei carabinieri uccisi nell’esplosione a Castel D’Azzano. Mattarella e Meloni accolti tra gli applausi a Padova: la diretta

Padova, 17 ottobre 2025 – Bandiere a mezz'asta in tutta Italia per i funerali di Stato di oggi, a partire dalle 16 nella Basilica di Santa Giustina in Prato della Valle a Padova, di Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari, i tre carabinieri morti nell’esplosione del casolare di Castel D' Azzano, nel Veronese (le foto della camera ardente). In centinaia si sono radunati già dal primo pomeriggio davanti alla basilica di Padova.
Le esequie saranno presiedute da monsignore Gianfranco Saba, ordinario militare per l’Italia. E mentre Il Sim Carabinieri ha chiesto al sindaco di Castel D' Azzano, Elena Guadagnini, l’intitolazione delle vie della strage ai 3 militari perché “quanto avvenuto rappresenta una lacerante ferita nella storia dell'Arma dei Carabinieri, nella vita delle famiglie dei militari deceduti e nell'intera comunità civile e militare” sono attese nella Basilica le più alte cariche dello Stato a partire dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni.
Insieme alla premier Meloni, sono entrati nella chiesa anche il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini; il ministro degli Esteri, Antonio Tajani e il presidente del Senato, Ignazio La Russa. Tra gli altri esponenti del governo presenti, il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi; il ministro della difesa, Guido Crosetto; il ministro della Pubblica Ammnistrazione, Paolo Zangrillo; il ministro della Giustizia, Paolo Nordio.
Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è giunto alla basilica di Santa Giustina a Padova, per partecipare ai funerali dei tre carabinieri morti a Castel D'Azzano (Verona). Nella chiesa in Prato della Valle sono giunti i presidenti di Senato e Camera, la premier Giorgia Meloni, con i ministri del Governo, Elly Schlein con una delegazione del Pd. Ad accoglierli e a salutarli sul sagrato il presidente del Veneto Luca Zaia e il sindaco di Padova, Sergio Giordani.
Numerose manifestazioni anche in Emilia-Romagna per la morte dei tre carabinieri. A Bologna, il prefetto Enrico Ricci, accompagnato da altre autorità civili e militari, è stato alla caserma 'Luciano Manara', sede della Legione Carabinieri Emilia-Romagna e del comando provinciale di Bologna, per rendere omaggio ai 3 militari. Bandiere a mezz'asta, alla presenza dei comandanti di sede, generale di brigata Enrico Scandone e generale di brigata Ettore Bramato e del cappellano militare, Don Luca Giuliani. A Reggio Emilia fiori e messaggi sono stati portati da diversi cittadini alla sede del comando provinciale e in altre stazioni della provincia reggiana. "Questi gesti spontanei e sinceri sono un segno tangibile del legame che unisce la comunità all'Arma, in un momento di grande dolore - recita una nota -. Non sono solo un omaggio alla memoria dei tre eroi caduti nell'adempimento del dovere, ma rappresentano un essenziale riconoscimento al valore del servizio quotidiano e del sacrificio compiuto dagli uomini e dalle donne delle forze dell'Ordine. L'abbraccio dei cittadini infonde coraggio e sostegno alle famiglie delle vittime e a tutti i colleghi".
Centinaia di uomini delle forze dell'ordine, mischiati a semplici cittadini, si sono radunati già dal primo pomeriggio davanti alla basilica di Santa Giustina a Padova, dove alle 16 si celebreranno i funerali di Stato dei tre carabinieri vittime dell'esplosione. I feretri di Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari, partiranno dalla camera ardente allestita al Comando Legione Carabinieri di via Rismondi, e giungeranno alla Basilica in Prato della Valle 5 minuti prima dell'inizio delle esequie. Alla cerimonia è atteso il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il presidente del Senato Ignazio La Russa, quello della Camera Lorenzo Fontana, i ministri Tajani, Crosetto, Salvini, Piantedosi, Nordio, Abodi, Roccella, Schillaci e Bernini. Secondo quanto appreso, le cariche dello Stato sono già sbarcate all'aeroporto di Venezia da dove partiranno per la città euganea. Sono giunti in chiesa i familiari delle vittime, i vertici dell'Arma e colleghi dei deceduti, tra cui alcuni militari che erano assieme a loro a Castel D'Azzano, con evidenti segni delle lesioni subite nello scoppio. Nel sagrato è schierato il picchetto d'onore di tutte le forze dell'ordine e dell'esercito.
Sul fronte delle indagini, intanto, si sono tenuti gli interrogatori di garanzia nei confronti dei fratelli Dino e Franco Ramponi. Entrambi sono accusati di strage, insieme alla sorella Maria Luisa, oltre a omicidio premeditato, detenzione di esplosivo, crollo e le lesioni gravissime. Entrambi gli uomini si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Nel corso dell’udienza è stato ricevuto anche l’avvocato difensore di Maria Luisa Ramponi, attualmente ricoverata in terapia intensiva all’ospedale di Borgo Trento per le ustioni riportate nell’esplosione, ma non in pericolo di vita. Per quest’ultima la gip Musio ha convalidato l’arresto.