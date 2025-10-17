Funerali oggi dei carabinieri uccisi nell’esplosione a Castel D’Azzano. Mattarella e Meloni accolti tra gli applausi a Padova: la diretta

13:32

Strage dei carabinieri: fiori e messaggi in Emilia Romagna

Numerose manifestazioni anche in Emilia-Romagna per la morte dei tre carabinieri. A Bologna, il prefetto Enrico Ricci, accompagnato da altre autorità civili e militari, è stato alla caserma 'Luciano Manara', sede della Legione Carabinieri Emilia-Romagna e del comando provinciale di Bologna, per rendere omaggio ai 3 militari. Bandiere a mezz'asta, alla presenza dei comandanti di sede, generale di brigata Enrico Scandone e generale di brigata Ettore Bramato e del cappellano militare, Don Luca Giuliani. A Reggio Emilia fiori e messaggi sono stati portati da diversi cittadini alla sede del comando provinciale e in altre stazioni della provincia reggiana. "Questi gesti spontanei e sinceri sono un segno tangibile del legame che unisce la comunità all'Arma, in un momento di grande dolore - recita una nota -. Non sono solo un omaggio alla memoria dei tre eroi caduti nell'adempimento del dovere, ma rappresentano un essenziale riconoscimento al valore del servizio quotidiano e del sacrificio compiuto dagli uomini e dalle donne delle forze dell'Ordine. L'abbraccio dei cittadini infonde coraggio e sostegno alle famiglie delle vittime e a tutti i colleghi".