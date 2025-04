Tentano il furto in uno studio dentistico di Occhiobello (Rovigo). Denunciati due giovani

Occhiobello, 07 aprile 2025 – Forzano la porta, ma scatta l’allarme e scappano. Il fatto è successo nei giorni scorsi. I carabinieri dell’aliquota radiomobile di Castelmassa hanno denunciato alla Procura di Rovigo due italiani, un 28enne residente nel Comune di Crespino (Rovigo) e l’altro 24enne dalla provincia di Ancona. Questi sono stati ritenuti responsabili di un tentativo di furto ad uno studio odontoiatrico e del possesso ingiustificato di grimaldelli, avvenuti a Occhiobello (Rovigo).

Il fermo e il tentato furto

I militari, durante la vigilanza notturna nel Comune di Occhiobello, hanno notato transitare, in uscita dalla zona industriale, un’autovettura che si allontanava a fari spenti ed a forte velocità. Insospettiti hanno seguito l’auto per fermarla poco distante.

I carabinieri dopo l’identificazione di rito hanno proceduto ad una perquisizione nei loro confronti, rinvenendo alcuni strumenti da scasso, che sono stati subito sequestrati, e appurando, subito dopo, tramite la centrale operativa, che nel luogo dove i due giovani provenivano, alcuni minuti prima avevano tentato un furto ad una clinica dentale, mediante la forzatura della porta di ingresso.

Un intento non riuscito in quanto è scattato l’allarme e probabilmente i due soggetti si stavano velocemente allontanando per non essere sorpresi sul fatto. I due giovani sono stati denunciati per tentato furto e in virtù dei fatti accertati la Procura di Rovigo ha convalidato il sequestro degli strumenti da scasso.