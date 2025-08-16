Giocatori gallesi di rugby devastano un hotel e le strade a Rovigo: chi paga i danni

Rovigo, 16 agosto 2025 – Un fatto che ha scosso un po' tutti in città. Protagonisti, in negativo, i giocatori della nazionale gallese Under 20 di rugby, impegnata a Rovigo per il Mondiale di categoria. nelle scorse settimane, all’Hotel Capital di Rovigo i giovani gallesi hanno dato il peggio possibile, danneggiando tutti gli arredi. Danni vistosi, stimati attorno a 4mila euro.

La rabbia del titolare

I danni all’Hotel Capital hanno visto rotture anche in diversi punti nelle aree comuni della struttura alberghiera. Tutto questo ha indotto a lavori urgenti e ripristino. Il gestore Claudio Peruzzato ha manifestato tutto il suo disappunto per quanto successo.

I danni in città e il risarcimento della federazione gallese

I fatti, però, non si sono limitati solo nell’Hotel Capital, ma sono proseguiti anche lungo le strade comunali di Rovigo, con danneggiamento a cartelli stradali e biciclette.

Una serie di eventi inaccettabili, tanto che la Federazione Italiana Rugby è intervenuta con il presidente della FIR, Andrea Duodo, il quale ha scritto formalmente al World Rugby.

La federazione gallese di rugby, la Welsh Rugby Union, preso atto di quanto successo, ha deciso di risarcire economicamente a copertura dei danni causati dai giocatori gallesi. Contestualmente ha aperto un’indagine interna per identificare chi della Nazionale Under 20 ha provocato i danni durante il soggiorno a Rovigo.