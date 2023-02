Gioco d’azzardo senza stop: violazioni nell’uso delle slot machines, sanzioni tra 29mila e 87 mila euro

Gioco d'azzardo attraverso le slot machines

Vicenza, 13 febbraio 2023 – Ancora slot machines fuori orario. Scovati dalle Fiamme Gialle di Vicenza, in pochi giorni, 58 apparecchi fuori regola, sanzionati 9 pubblici esercizi e contestate sanzioni da un minimo di 29mila euro fino ad un massimo di 87mila euro.

I controlli sono avvenuti con diverse operazioni nei comuni di Vicenza, Santorso, Montecchio Maggiore, Caltrano, Sandrigo, Calvene e Romano d’Ezzellino. Più in dettaglio, militari del gruppo di Vicenza hanno eseguito, nel capoluogo, due distinti controlli nei confronti di altrettante ditte individuali gestite da cittadini di nazionalità cinese, esercenti, in via prevalente, l’attività di bar. In entrambi i pubblici esercizi, è stato riscontrato la messa in funzione di otto apparecchi da intrattenimento, in violazione delle limitazioni all’orario del gioco. Specificamente quattro nel primo caso e quattro nel secondo caso, seguito dalla sanzione amministrativa pecuniaria.

Slot accese fuori orario

Anche i militari del Gruppo di Bassano del Grappa, nel corso di un controllo a contrasto del gioco illegale e irregolare, condotto a Romano d’Ezzelino, hanno trovato cinque apparecchi da intrattenimento accesi, funzionanti e a disposizione del pubblico. Le slot erano collocate in un’attività di bar ed altri esercizi simili senza cucina, con annessa sala giochi, gestita da cittadini di nazionalità cinese. Peraltro, il medesimo esercizio commerciale è stato oggetto di un controllo in materia di sommerso da lavoro, con conseguente sanzione pari ad euro 1.800. Inoltre, nell’ambito del medesimo controllo, è stata applicata, a cura dell’Ispettorato del Lavoro di Vicenza, la sospensione dell’attività imprenditoriale, successivamente revocata a seguito del pagamento della sanzione amministrativa pari ad euro 2.100.

Bar e sale gioco senza ‘limiti’

Le medesime irregolarità sono state riscontrate anche nel corso di due distinti controlli messi in atto dai militari della Compagnia di Arzignano in un’osteria gestita da un cittadino italiano e un bar gestito da una cittadina di origine cinese, a Montecchio Maggiore. In questi locali sono stati segnalati 11 apparecchi da intrattenimento in funzione durante la fascia oraria non consentita dalla normativa regionale, di cui 4 nel primo esercizio e 7 nel secondo. A questi si aggiunge anche l’intervento dei militari della Compagnia di Schio, i quali riscontrato, all’interno di un bar nel Comune di Santorso, la presenza di 6 slot machine e in funzione durante la fascia oraria di divieto. Infine, i militari della Tenenza di Thiene hanno eseguito tre distinti controlli nei confronti di altrettante ditte individuali, tutte gestite da cittadini di origine cinese, a Caltrano (bar), Sandrigo (sala giochi) e Calvene (bar). Anche in questo caso, è stato riscontrato che ben 28 apparecchi da intrattenimento erano accesi, funzionanti e a disposizione del pubblico in fascia oraria non consentita.