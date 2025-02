Rovigo: giovane entra in classe e spruzza lo spray al peperoncino

Rovigo, 10 febbraio 2025 – Attimi di paura all’Ipsia di Rovigo in viale Alfieri. L’increscioso fatto è successo alle 8.30 di oggi, poco dopo l’inizio delle lezioni. La ricostruzione di quanto avvenuto, che è al vaglio della Polizia di Stato, ha visto un ragazzo incappucciato entrare nel plesso ed ha iniziato a spruzzare lo spray urticante al peperoncino.

Momenti di grande confusione, allertati subito la Polizia di Stato, che è giunta in loco con alcune volanti per accertare quanto successo. All’istituto scolastico anche l’intervento del personale sanitario del Suem118, che non ha riscontrato feriti tra gli alunni e docenti, solo tanto spavento. Incompressibile quanto successo, da capire se si trattasse di un alunno della scuola o di un altro istituto scolastico. Al momento non sono escluse nessuna delle due ipotesi. Il giovane responsabile non è ancora stato individuato, sono in corso le indagini. S’indaga su altri episodi accaduti nei giorni scorsi.