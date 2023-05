Giro d’Italia 2023, via alle tappe in Veneto dal mare alle Dolomiti

Venezia, 25 maggio 2023 – "La Regione Veneto investe ogni anno, anche quest'anno tre appuntamenti per il Giro d'Italia, la partenza da Oderzo, poi da Caorle con arrivo in Val Zoldana, questo porta a una valorizzazione della montagna veneta che spesso viene dimenticata dai grandi eventi e poi la tappa con la partenza da Longarone venerdì per arrivare sulle Tre Cime di Lavaredo, luogo nel quale sul quale non si arrivava più da dieci anni.

Penso sia ancora un'occasione per valorizzare il Veneto e le sue bellezze, passando per quel gran lungomare da Jesolo fino a Caorle, valorizzando la campagna veneta per poi finire nell'area delle Dolomiti". A dirlo il presidente del Veneto, Luca Zaia dalle tappe venete del Giro d'Italia, partito oggi da Oderzo in provincia di Treviso.

Giro d'Italia - 18th stage

Candidature a livello internazionale

"Il Veneto continua con i grandi eventi, non ci saranno solo le Olimpiadi o le tre tappe del Giro d'Italia, avremo altre iniziative su cui stiamo lavorando ma che non posso anticipare, ma sicuramente altre candidature a livello internazionale" - ha aggiunto Zaia, ieri risultato primo tra le preferenze registrate dai presidenti di regione in Italia, come dimostrano anche selfie e strette di mano col pubblico. "Siamo felici - ha detto il governatore - vediamo una grande affluenza di pubblico, grandi squadre e grandi atleti anche oggi abbiamo una grande soddisfazione dell'investimento che abbiamo fatto per questa tre giorni con la partenza da Oderzo e arrivo a Caorle e poi da lì in Val Zoldana e poi venerdì l'apoteosi con la partenza da Longarone e l'arrivo sulle Dolomiti"