Giro del mondo a piedi, si può? Ecco la storia del vicentino Nicolò Guarrera e del suo carrellino Ezio

Vicenza, 1 settembre 2025 — Immaginarsi in una stanza per studenti a Parma, avvolti in una vestaglia blu con un drago giallo ricamato sulla schiena. Proprio in quel momento si trovava Nicolò Guarrera, 31enne vicentino ma vivendo nel capoluogo di provincia emiliano, che ha scelto di inseguire un sogno che molti hanno immaginato almeno una volta: fare il giro del mondo. La differenza è che lui non lo fa in aereo, in auto o in moto, ma a piedi.

Con lo spirito libero e curioso, Nicolò ha deciso di mettersi in cammino passo dopo passo, trasformando la lentezza in filosofia di viaggio e la strada in una casa senza confini. Così ha preso vita nel 2020 ‘Pieroad’, il sogno di un giro del mondo a piedi raccontato sul suo sito web personale e sui social. Dopo cinque anni di cammino in giro per il mondo, il giovane è rientrato in Italia proprio ieri: a Trieste è stato accolto da molte persone.

I Paesi attraversati

In questi anni, Nicolò ha già percorso migliaia di chilometri e toccato decine di Paesi. Dall’Italia è partito da casa sua, per passare per Francia, Andorra, arrivare in Galizia e poi scendere verso Huelva, nell’Andalusia spagnola. In Sud America ha attraversato Uruguay, Argentina, Cile, Bolivia, Perù ed Ecuador, affrontando deserti, Ande e foreste tropicali.

Dal continente americano, quindi, è arrivato in Oceania, dove ha iniziato una nuova tappa in Australia, marciando dall’outback verso il nord del Paese. Arrivato in Asia, ha visto l’India, l’Oman, l’Iraq, fino alla Turchia. Un itinerario che, chilometro dopo chilometro, ha continuato ad arricchirsi di storie, incontri e paesaggi.

Nicolò in Turchia e in Nepal nel suo cammino lungo gli anni (Fonte: il suo profilo Instagram Pieroad)

Perché a piedi?

Camminare, per Nicolò, significa indipendenza e lentezza. “Quando si viaggia si cerca qualcosa che normalmente non riusciamo ad afferrare… per me la chiave è la lentezza”, racconta. Nessun serbatoio da riempire, nessuna strada impossibile: è lui a dettare il ritmo della falcata, a scegliere i sentieri, persino a crearli se si interrompono. È un modo di esplorare il mondo che gli permette di entrare in contatto con luoghi e persone in maniera unica, trasformando ogni incontro in un ricordo vivo. In totale, in questo lungo percorso, Guarrera ha percorso 37 milioni 580 mila 986 passi, circa 35mila chilometri, ha consumato 20 paia di scarpe ed è stato ospitato da 148 persone.

Ezio, compagno silenzioso

Ogni eroe ha un alleato, e il suo si chiama Ezio: un carrello che lo accompagna portando provviste ed equipaggiamento. “Ezio purtroppo non potrà vedere i posti meravigliosi in cui andremo, così gli racconto tutto man mano… e già che ci sono, lo racconto anche a voi”, spiega Nicolò ancora sul suo sito. Un espediente che rende il viaggio ancora più umano e divertente, trasformando un oggetto in un compagno fidato.

Un viaggio collettivo

Nel futuro Nicolò sogna un cammino aperto a tutti, un po’ come Forrest Gump: “Mi piace immaginare un cammino collettivo, che porta con sé chi ha voglia di seguirlo, magari ispirando qualcosa di buono”. Non a caso, lungo le tappe, ci sono persone che si uniscono a lui anche solo per qualche chilometro. Attorno al progetto si è formata una comunità che lo sostiene: chi ha offerto ospitalità, chi un pasto, chi una parola di incoraggiamento. “Ho ricevuto con sorpresa, gioia e un pizzico di imbarazzo l’aiuto di molti di voi… è la prova che il sogno di un cammino condiviso sta già prendendo forma”, confessa.

Lentezza come antidoto

Il suo messaggio, insomma, è chiaro: rallentare non è un limite, ma un lusso. Camminare significa osservare con attenzione, entrare in empatia con gli altri, accettare che la bellezza si trovi nel percorso più che nella meta. È un invito a scoprire il mondo con occhi nuovi e passi lenti, lasciandosi sorprendere da ciò che accade lungo la strada. Ed è così che Nicolò Guarrera, ragazzo vicentino di 31 anni, ha trasformato un sogno nato in una camera universitaria in una delle avventure più affascinanti e autentiche dei nostri tempi: il giro del mondo a piedi.