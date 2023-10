Vicenza, sfondano un posto di blocco e si ribaltano col furgone. A bordo, 4 quintali di rame rubato

Vicenza, 26 ottobre 2023 – Fuggono all’alt dei militari e si ribaltano col furgone: a bordo c’era un carico di rame rubato. Quattro quintali di metallo, tra matasse di rame, rottami e parti elettriche, probabile proveniente da qualche azienda del settore. È il rocambolesco tentativo di fuga successo stanotte a Grumolo delle Abbadesse, nel Vicentino.

Il furgone ha sfondato un posto di blocco dei carabinieri

Cosa è successo

Due uomini a bordo di un furgone hanno sfondato un posto di blocco dei carabinieri. Una pattuglia dei carabinieri ha a intimato l'alt al furgone: avevano notato che aveva l'assale posteriore particolarmente abbassato, segno evidente di un carico eccessivo. Il conducente, anziché fermarsi e accostare, ha accelerato. Ma, dopo aver percorso alcune decine di metri, nell'imboccare una curva il furgone è uscito di strada e si è ribaltato.

Due uomini incastrati in cabina

I militari, che avevano seguito a vista il furgone, sono intervenuti in soccorso dei fuggitivi, rimasti incastrati nell'abitacolo. Una volta arrivati sul posto, hanno scoperto il prezioso carico: i portelloni del furgone si erano aperti e una parte del rame era caduto sull’asfalto.

Per estrarre i due uomini dal veicolo, sono interventi anche i vigili del fuoco di Vicenza, mentre un'ambulanza del Suem ha provveduto al loro trasporto in ospedale. In buone condizioni fisiche nonostante l'incidente, i due sono stati identificati e denunciati.