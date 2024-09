Helen Comin, morta dopo l’intervento al seno: dall’autopsia nessuna anomalia. Cosa succede ora

Treviso, 14 settembre 2024 – Serviranno un paio di mesi per comprendere le cause della morte di Helen Comin, la 50enne di Cittadella (Padova) deceduta il 10 settembre scorso, a cinque giorni da un’operazione di chirurgia estetica al seno. Madre di quattro figli, non soffriva di alcun problema di salute.

L’autopsia svolta ieri dal medico legale Claudio Terranova non ha dimostrato alcuna correlazione evidente tra il decesso – avvenuto per arresto cardiocircolatorio – e l’intervento svolto nella struttura sanitaria privata Diviclinic di Castelfranco Veneto. Resta quindi necessario proseguire con analisi più approfondite sui tessuti e sui fluidi prelevati alla salma.

Nel registro degli indagati, al momento, risultano i nomi del titolare della clinica, Antonio Di Vincenzo, e dell’anestesista Fabio Toffoletto.