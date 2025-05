Il Veneto in festa col Giro d’Italia: orari e dove passa la tappa da Rovigo e Vicenza

Rovigo, 22 maggio 2025 - Da Rovigo a Vicenza, venerdì 23 maggio il Giro d’Italia si lascia le due tappe emiliane alle porte per entrare in Veneto con questa frazione che nasce vicinissima al confine ferrarese e che richiamerà sicuramente anche tanti emiliani a vivere le emozioni della partenza. La tappa 13 sarà da 180 km con un dentello all’inizio e poi concentrati negli ultimi 50 km con anche l’arrivo in salita.

Tappa completamente piatta nella prima parte salvo la breve salita di Passo Roverello nei Colli Euganei.

A 60 km dall’arrivo si entra nei Monti Berici dove si affrontano continui saliscendi e la salita di San Giovanni in Monte.

Dopo un primo passaggio sulla linea di arrivo si percorre un circuito di circa 20 km con la salita di Arcugnano (via Pilla) prima del finale al Santuario di Monte Berico.

Ultimi 3 km completamente piatti fi no ai 1200 m dall’arrivo dove inizia lo strappo finale. Ultimo km di pendenza media 7.1%, ultima parte attorno al 10% e punte proprio al termine dello strappo del 12%.

Il ritrovo di partenza a Rovigo è in Corso del Popolo, il foglio firma degli atleti sarà dalle 11.30 alle 12.45 e ci sarà anche il villaggio sponsor dove giocare e portarsi a casa gadget del Giro. La partenza sarà alle 12.55.

Ponte Fiume Adige ss.16 (13.06 - 11.36 carovana pubblicitaria), Stanghella ss.16 (13.11 - 11.40), Solesino ss.16 (13.17 - 11.45), Monselice v.Grole-v.Verdi (13.25 - 11.52 sosta carovana pubblicitaria) , Galzignano Terme sp.99 (13.38 - 12.20), Passo Roverello sp.99 (13.48 - 12.24), Faedo sp.99 (13.50 - 12.27), Fontanafredda sp.21 (13.53 - 12.30), Lozzo Atestino sp.29-sp.247 (13.57 - 12.34), Noventa Vicentina v.De Gasperi-sp.123 (14.10 - 12.47), Poiana Maggiore sp.3-sp40 (14.14 - 12.51 sosta carovana pubblicitaria) , Cologna Veneta sp.7 (14.28 - 13.17), Arcole sp.29 (14.39 - 13.27), Belfiore sp.39 (14.51 - 13.37), Soave sp.39 (14.58 - 13.42 sosta carovana pubblicitaria), Monteforte d'Alpone sp.17 (15.02 - 14.01), San Bonifacio v.Fiume-sp.38a (15.04 - 14.04), Lonigo v.Battisti-sp.125 (15.14 - 14.14 sosta carovana pubblicitaria), Orgiano sp.8-sp.12 (15.24 - 14.38), Pederiva v.Casalin (15.38 - 14.51), Barbarano Vicentino v.Scudelletta-sp.19 (15.49 - 15.01 sosta carovana pubblicitaria) , San Giovanni in Monte sp.107 (16.00 - 15.22), Nanto v.Fontana Fozze (16.08 - 15.30), Costozza v.Volto (16.14 - 15.36), Longare v.Riviera Berica (16.16 - 15.39), Santa Croce Bigolina (ingr. Circuito) v.Riviera Berica (16.23 - 15.46), Borgo Berga v.Risogimentov.Dante Alighieri (16.28 - 15.50), VICENZA Monte Berico-sp.19 (16.31 - 15.52 sosta carovana pubblicitaria) , Bv. per Sant'Agostino v.Breganzola (16.36), Sant'Agostino v.Pilla-sp.106 (16.40), Arcugnano str.Militare-sp.88 (16.45), Torri di Arcugnano sp.88 (16.49), Santa Croce Bigolina v.Riviera Berica (16.52), Borgo Berga v.Risogimentov.Dante Alighieri (16.56), VICENZA Sant. Monte Berico (16.59)

Il Red Bull km è al km 169.6 ad Arcugnano, i traguardi volanti saranno a Noventa Vicentina, San Bonifacio mentre i Gran Premio della Montagna sono a Passo Roverello - m 269 (4ª cat.), San Giovanni in Monte - m 399 (4ª cat.) e al passaggio a Vicenza.

L’arrivo è al Santuario Monte Berico, viale 10 Giugno, Vicenza mentre Giroland è invece posizionato in Viale Dalmazia - Vicenza (VI) aperto dalle 13.00 alle 19.00