Ilaria De Rosa, scarcerata la hostess arrestata in Arabia Saudita: è già in volo per l’Italia

Roma, 2 novembre 2023 – É in volo per l’Italia Ilaria De Rosa, la hostess trevigiana di 24 anni, che dallo scorso maggio era detenuta in Arabia Saudita con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti. Nella mattina di oggi è stata data notizia che ieri Ilaria è stata rilasciata dal carcere di Gedda e, con un decreto di espulsione dalle autorità saudite, imbarcata sul primo volo per l’Italia, il volo Gedda-Roma della Saudia Airlines partito nelle prime ore della mattina di oggi e previsto in arrivo a Fiumicino alle 13.40. Ancora non si sa se poi Ilaria si recherà in Veneto, a Castelmino di Resana (Treviso) , dove risiede con la madre.

Il caso di Ilaria

Il caso della hostess trevigiana della Avion Express è emerso a metà maggio, quando la madre era andata dai carabinieri di Castelfranco Veneto a denunciare la scomparsa della giovane che, in quel momento, era a Gedda ma non aveva più dato notizie. Si è poi saputo che Ilaria era stata arrestata il 5 maggio con le altre 7 persone, durante una perquisizione a una festa, e a detta della giustizia saudita aveva nel reggiseno uno spinello. Fatto sempre smentito dalla diretta interessata e anche dai tre amici che erano con lei, condannati a un anno e mezzo di carcere ciascuno. Ad agosto la condanna di Ilaria a 6 mesi di reclusione era stata confermata in appello, un periodo di detenzione in carcere a Gedda fino a novembre al termine della quale era prevista l’espulsione dall’Arabia Saudita.