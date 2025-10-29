Venezia, immagini pedopornografiche generate con l’intelligenza artificiale: arrestato un 52enne

Venezia, 29 ottobre 2025 - E’ accusato di aver prodotto immagini pedopornografiche generate mediante l'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale: la Polizia di Stato, nell'ambito di un'articolata attività d'indagine coordinata dalla Procura di Venezia, ha arrestato un 52enne, residente nel capoluogo lagunare.
Da chi arriva la segnalazione alle forze dell’ordine
L'attività investigativa, condotta dagli specialisti del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Venezia, ha preso avvio da una segnalazione trasmessa da un'organizzazione internazionale per la tutela dei minori online.
Le indagini e la perquisizione domiciliare a Venezia
Attraverso un'approfondita analisi dei dati telematici e complesse attività di digital forensic, gli investigatori hanno individuato le connessioni Internet riconducibili all'abitazione del 52enne.
La successiva perquisizione domiciliare, disposta dall'autorità giudiziaria, ha portato alla scoperta di un sistema tecnologico avanzato utilizzato per la creazione artificiale di immagini a contenuto pedopornografico.
Come venivano create le foto con l’intelligenza artificiale
Trovate nei dispositivi informatici dell'uomo centinaia di immagini virtuali che, pur prive di corrispettivo reale, risultavano estremamente realistiche e frutto di sofisticati processi di generazione automatica. L'indagato si avvaleva infatti di modelli di intelligenza artificiale generativa - basati su reti neurali addestrate su un vasto insieme di immagini reali, anche di natura illecita - capaci di sintetizzare nuovi contenuti visivi rappresentanti minori in pose sessualmente esplicite.
In tal modo aveva prodotto oltre 900 immagini pedopornografiche digitalmente create, difficilmente distinguibili da fotografie autentiche.
IA e crimine: scenari preoccupanti
Il caso rappresenta, come spiegano gli investigatori, "un preoccupante scenario evolutivo del cybercrime, in cui le potenzialità dell'intelligenza artificiale vengono utilizzate a fini criminali”.