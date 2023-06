Incendio a Bruxelles, Anna Tuzzato nel ricordo dei colleghi di Ifoam

“Anna era una ragazza molto solare ed allegra, aveva un sorriso per tutti. Ci era molto cara siamo molto sconvolti per quello che è successo ma ‘show must go on’, bisogna andare avanti, anche se sarà un momento molto duro. Oggi ci sono stati momenti di incontro in sede tra il personale e ce ne saranno altri per ricordarla". A dirlo è Eduardo Cuoco, direttore dell’Ifoam Organics Europe, l'organizzazione-ombrello europea per l'alimentazione e l'agricoltura biologica che ha accettato di parlare con Il Resto del Carlino, dopo aver ottenuto il permesso dei genitori di Anna Tuzzato, la 29enne originaria di Fiesso d'Artico (Venezia), morta all’alba di sabato nell'incendio della casa dove viveva a Etterbeek, alle porte di Bruxelles.

I vigili del fuoco hanno trovato il corpo nell'appartamento al secondo piano della palazzina già privo di conoscenza ed invano hanno tentato di rianimare la giovane, morta presumibilmente per aver inalato il denso fumo originato dall’incendio che ha avuto luogo al piano inferiore.

Nelle ore successive c'era stata l'identificazione della vittima, e la tragica notizia era stata comunicata ai familiari in Italia.

"Nella mattinata di sabato eravamo già informati dell’accaduto. E così i familiari. In fondo Bruxelles non è così grande come si pensa e le notizie corrono veloci – spiega Cuoco –. Io l’ho saputo da una collega”.

Anche il presidente della Regione Veneto Luca Zaia aveva espresso il proprio cordoglio per la prematura scomparsa di Anna Tuzzato, che era andata a lavorare all’estero per inseguire i propri sogni.

Oggi all’Ifoam Organics Europe i colleghi sono rientrati al lavoro ma il posto di Anna, che era responsabile della comunicazione dell’importante associazione, che da 20 anni rappresenta il biologico nel processo decisionale europeo e sostiene la trasformazione del cibo e dell'agricoltura, è rimasto vuoto.

"Anna si occupava della comunicazione per noi da un paio d’anni. Il suo lavoro era quello di curare la nostra newsletter e la nostra app per cellulari per informare i nostri soci in maniera tempestiva in merito a tutto ciò che accadeva a Bruxelles e poteva avere un impatto su di loro. I nostri soci infatti sono agricoltori, industrie di trasformazione, retail e grande distribuzione, e tutti coloro che si occupano di agricoltura biologica. Dall’Unione Europea siamo considerati ‘ombrello’, ossia chi rappresenta gli interessi di tutti nell’intera catena della produzione biologica (i soci sono 200 membri in 34 paesi europei).

"In particolare in questi giorni era impegnata nel tenere i contatti tra noi e le istituzioni europee per l’organizzazione degli European Organic Awards, che premia le eccellenze del settore”. Un lavoro di alto profilo in cui Anna Tuzzato si era dimostrata particolarmente capace.

“Anna era nostra dipendente assunta a tempo indeterminato – afferma Eduardo Cuoco – e la nostra speranza è che persone come Anna restino il più possibile a lungo con noi. Aveva possibilità di carriera”.

Per quanto riguarda la tragedia che ha colpito la famiglia Tuzzato il direttore di Ifoam spiega: “I genitori sono arrivati ieri in mattinata e stanno gestendo la situazione in tutti gli aspetti del caso. Abbiamo chiesto loro di parlare di Anna”. Presumibilmente le autorità disporranno l’autopsia sul corpo della ragazza. Solo allora i familiari potranno decidere per le esequie.

"Monitoriamo attentamente la situazione per supportare la famiglia - aggiunge Cuoco -. il nostro staff amministrativo si è attivato per fornire un supporto legale, per le traduzioni. Oggi li abbiamo invitati a passare in ufficio, anche per vedere dove lavorava Anna e per prendere le sue cose. Sui nostri profili social abbiamo apposto una immagine nera in segno di lutto.

Ifoam Organics Europe ha scritto in inglese anche una dichiarazione riguardante Anna e l’ha diffusa attraverso i media del Belgio e i propri canali social: “Questo fine settimana, la nostra coordinatrice della comunicazione Anna Tuzzato, è venuta a mancare in un tragico incendio domestico. Come staff e rappresentanti di Ifoam Organics Europe, esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici. Come colleghi di Anna, siamo tutti scioccati e addolorati da questa tragedia e dalla perdita della nostra stimata collega e amica. Il nostro pensiero va alla sua famiglia e ai suoi amici, ai quali porgiamo le nostre più sentite condoglianze. Anna era una giovane professionista dedita e di talento, impegnata a rendere il mondo un posto migliore. Ci mancherà. Stiamo ancora lottando per capire ciò che è accaduto, poiché è incredibile che una persona così giovane, brillante e allegra ci sia stata portata via. Per ora, stiamo elaborando l’accaduto con i nostri colleghi dell'ufficio Ifoam Organics Europe. Stiamo anche cercando di sostenere la sua famiglia come possiamo”.