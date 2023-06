Incendio a Bruxelles, muore Anna Tuzzato di 29 anni. Cosa è accaduto

Venezia, 11 giugno 2023 – Una giovane italiana, Anna Tuzzato, 29 anni, originaria di Fiesso d'Artico (Venezia), è morta nell'incendio di una casa a Etterbeek, alle porte di Bruxelles. Il rogo si era sviluppato nelle prime ore di sabato mattina. I vigili del fuoco hanno trovato il corpo nell'appartamento al secondo piano della palazzina.

Nelle ore successive c'è stata l'identificazione della vittima, e la notizia è stata comunicata ai familiari in Italia. Le cause dell'incendio, partito da una cucina al prima piano, non sono ancora state accertate.

Anna Tuzzato lavorava da due anni a Bruxelles come responsabile della comunicazione di una Ong, Ifoam Organics Europe.

“Una notizia che ci riempie di tristezza. Per un’assurda fatalità il Veneto perde una giovane che si stava impegnando per rendere migliore il mondo. Un pensiero e un abbraccio alla sua famiglia, e una preghiera per lei". É l’espressione di cordoglio pubblicata poco fa sulla sua pagina Facebook dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia a proposito della tragica morte di Anna Tuzzato.

“E’ una notizia che ci riempie di tristezza. Il Veneto perde una giovane professionista, che aveva da poco iniziato un percorso lavorativo come responsabile della comunicazione, a Bruxelles, di un’organizzazione che si occupa di agricoltura biologica. Una tragedia che ricorda, purtroppo, la storia di altri due ragazzi, Gloria e Marco, che hanno perso la vita nel tragico incendio a Londra – prosegue il Governatore –. Anna, come tanti ragazzi intraprendenti, aveva scelto di andare all’estero per accrescere il proprio bagaglio di competenze e conoscenze, dimostrando il coraggio di sapersi mettere in gioco. Alla sua famiglia, agli amici, a quanti hanno condiviso con lei momenti di studio e di lavoro, rivolgo da parte mia e del Veneto, le più sentite condoglianze”, termina Zaia.

Il post di Luca Zaia, Governatore del Veneto, e il suo cordoglio

La giovane, originaria di Fiesso d’Artico (in provincia di Venezia), dopo la laurea in Comunicazione all’università di Padova, si era trasferita a lavorare in Belgio.

Chi era Anna Tuzzato

“Erano circa le 5 del mattino nella notte tra venerdì e sabato quando i vigili del fuoco di Bruxelles hanno ricevuto diverse chiamate per un incendio in una casa a Etterbeek, situata in rue Aviateur Thieffry “ – scrive il quotidiano online belga BX1.

Quando gli operatori sono arrivati, scrivono, il piano terra era “completamente in fiamme” per cui sono stati chiamati i rinforzi.

La polizia di Montgomery ha evacuato i presenti mentre all'interno della casa in fiamme “i vigili del fuoco hanno trovato una persona priva di sensi al secondo piano. La rianimazione, subito avviata, non è bastata a salvare la persona di poco meno di trent'anni” che era “morta sul colpo".

Nella casa per studenti erano presenti in due: un ragazzo “che ha subito un trauma cranico durante l'evacuazione” riporta il giornale belga, ed è stato portato in ospedale, mentre per la giovane, che secondo la fonte locale “studiava in Belgio nell'ambito di un programma di scambio”, le autorità si sono attivate “per avvertire, quanto prima, la famiglia”. Anche un vigile del fuoco è rimasto ferito ad una mano durante l'intervento, è stato ricoverato con lievi ustioni, riferisce Bx1.

“Alle 5.15 l'incendio era sotto controllo. I primi elementi sembrano indicare che l'incendio sia di origine accidentale, ma questo resta da confermare”. Per domare il rogo i vigili del fuoco di Bruxelles “hanno schierato un mezzo di comando, tre autopompe oltre ad una pompa in riserva strategica, due autoscale, tre ambulanze, due Smur, un mezzo di decontaminazione e un'auto di supporto”. La casa “risulta inagibile e tre persone sono state sgomberate”. Dalle prime informazioni sembra che Anna Tuzzato stesse dormendo e sia morta a causa del fumo sprigionato dal rogo. Lascia i genitori, che sono già volati in Belgio, e due sorelle, Maria e Chiara.

Il sindaco di Fiesso, Marco Cominato ha già annunciato che, quando saranno possibili i funerali, a Fiesso d’Artico sarà indetta una giornata di lutto cittadino: “La comunità si stringe intorno alla famiglia Tuzzato colpiti dal dolore per la tragica scomparsa della figlia la Dottoressa Anna che lavorava a Bruxelles” ha scritto il primo cittadino sui social.

Nel 2017 a Londra perirono i due giovani padovani Gloria Trevisan e Marco Gottardi nel rogo della Greenfell tower.

Notizia in aggiornamento