Incendio al centro di trattamento rifiuti di Vicenza, danni ingenti

Le operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco

Vicenza, 14 marzo 2023 – Nessun rischio per l’aria, ma grande attenzione per quanto successo ieri sera, lunedì 13 marzo alle 19.30, in via Monte Crocetta di Vicenza, un incendio è divampato all’interno del centro di trattamento rifiuti. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita o intossicata, ingenti i danni creati alla struttura del deposito. I vigili del fuoco accorsi dalla centrale con un’autopompa, un’autobotte, l’autoscala per un totale di nove operatori, hanno spento le fiamme che avevano coinvolto dei cumuli di rifiuti, bruciando anche un nastro trasportatore e i lucernari del deposito. Le cause delle fiamme sono al vaglio delle squadre intervenute, le operazioni dei vigili del fuoco per lo spegnimento e la bonifica dell’area sono terminate alle 22 di lunedì 13 marzo. Non si sono registrati pericoli di emissioni nell’aria, in quanto avvenuto all’interno del deposito.