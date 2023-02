Incendio nel Trevigiano: anziano muore mentre accende stufa a legna

Intervento dei soccorritori

Treviso, 06 febbraio 2023 – Una tragedia tra le mura domestica quella accaduta nelle prime ore della mattina di oggi. Un uomo di 75 anni, di San Fior provincia di Treviso, secondo le prime ricostruzioni è deceduto dopo essere stato investito da una fiamma scaturita dalla stufa a legna posizionata in casa, presumibilmente mentre cercava di attivarla. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere e mettere in sicurezza stufa e abitazione, l’auto medica e ambulanza del Suem118. Il personale sanitario, intervenuto immediatamente a soccorso dell’uomo, nulla ha potuto e l’anziano è deceduto per le gravi ustioni riportate sul corpo. In loco anche i carabinieri per i necessari accertamenti. Una cosa certa è che al momento dell'incidente la vittima era sola in casa.