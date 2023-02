Inchiesta tamponi rapidi: le intercettazioni di Zaia fuori dal processo

Uno stralcio delle intercettazioni telefoniche del presidente del Veneto, Luca Zaia

Padova, 20 febbraio 2023 - Le intercettazioni telefoniche del presidente del Veneto Luca Zaia non entrano nel processo di Padova sui tamponi rapidi. Lo ha deciso nel pomeriggio il giudice per l'udienza preliminare Maria Luisa Materia, accogliendo quanto richiesto dai difensori dei due imputati, il microbiologo Roberto Rigoli, ex coordinatore delle Microbilogie del Veneto, e l'ex direttore generale di Azienda Zero, Patrizia Simionato.

I due sono accusati di falsità ideologica in atti pubblici commessa da pubblico ufficiale e turbativa nel procedimento di scelta del contraente, in relazione agli ordinativi di tamponi rapidi. Per il solo Rigoli vi è anche la contestazione di depistaggio.

Le intercettazioni di Zaia erano riferite ai rapporti dei dirigenti della sanità veneta con il microbiologo, attuale parlamentare del Pd, Andrea Crisanti, che aveva denunciato la minor affidabilità dei test rapidi.