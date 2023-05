Incidente, frontale tra due auto a Bolzano Vicentino: muore 67enne

Vicenza, 28 maggio 2023 - Un uomo di 67 anni è morto in un incidente avvenuto intorno alle ore 5.20 lungo la statale 53 a Bolzano Vicentino, all'altezza dello svincolo del casello dell'A31 Vicenza Nord, nel quale l'automobile su cui viaggiava si è scontrata frontalmente con un'altra vettura. I vigili del fuoco, arrivati da Vicenza, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto da una Chevrolet Cruze il conducente, che è stato trasferito in ospedale.

Niente da fare invece per il guidatore di una Toyota Aygo, dichiarato morto dal medico. Sul posto una pattuglia della polizia di stato che ha deviato il traffico e i carabinieri, che hanno eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.

Notizia in aggiornamento