Frontale tra un furgone e un autobus di linea a Montebelluna (Treviso): due morti e tre feriti

Treviso, 14 ottobre 2023 – Due morti e tre feriti, uno dei quali in condizioni gravissime. È il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questo pomeriggio a Montebelluna, nel Trevigiano: uno scontro frontale tra un furgone e un autobus di linea.

Le due persone decedute e il ferito ricoverato in rianimazione si trovavano sul furgone. Lesioni meno gravi per l'autista del pullman e un passeggero.

Il furgone coinvolto nello scontro sulla provinciale 248, nel Trevigiano

Cosa è successo

L’incidente è avvenuto alla 15.45 in via Bassanese, al confine tra Caerano di San Marco e Montebelluna. Ad entrare in collisione sono stati un autobus articolato dell'azienda di trasporto pubblico Mobilità di Marca (Mom) e un furgone bianco lungo la provinciale 248. A causare il frontale, in base alle prime informazioni emerse dai rilievi, sarebbe stato un sorpasso azzardato. Sul posto i vigili del fuoco. Il ferito più grave è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Treviso.

Le vittime estratte dalla lamiere

I vigili del fuoco hanno subito messo in sicurezza i due mezzi coinvolti ed estratto dal furgone le tre persone. Purtroppo per due di loro, nonostante i soccorsi, non c'è stato nulla da fare. Il terzo è stato stabilizzato dai sanitari del Suem e trasferito in ospedale in condizioni gravissime.

Ferito anche l'autista del bus e uno dei sei passeggeri a bordo, anche loro trasferiti e trasportati d’urgenza in pronto soccorso. Sul posto è intervenuta la polizia locale