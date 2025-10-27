Incidente sul lavoro, operaio di 29 anni muore schiacciato da un macchinario

Rovigo, 27 ottobre 2025 – Un operaio di 29 anni è morto in un incidente sul lavoro a Rosolina (Rovigo), in via Santa Teresa, all'interno di un'azienda che fornisce attrezzature per l'edilizia. I Vigili del fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio alle 17:15. La squadra del distaccamento di Adria accorsa sul posto ha estratto l'operaio, con l'ausilio dei divaricatori, che era rimasto schiacciato sotto un macchinario. Purtroppo il medico del 118 ne ha dovuto dichiarare il decesso. Sul posto i Carabinieri e operatori dello Spisal per gli accertamenti sulle dinamiche dell'evento.

“Il Polesine piange un operaio di nemmeno 30 anni”

"Il Polesine piange stasera un morto sul lavoro: un operaio, che non aveva ancora compiuto 30 anni, è rimasto schiacciato da un macchinario in una azienda edile di Rosolina. Non conosciamo ancora la dinamica dell'accaduto, ma riteniamo inaccettabile che una giovane vita venga spezzata così presto”. Lo dice il segretario generale di Uil Veneto Roberto Toigo a proposito dell'incidente mortale accaduto oggi nel rodigino.

“Possiamo solo immaginare il dramma che stanno vivendo i suoi familiari e i suoi colleghi. Proprio mentre si chiude la settimana sulla salute e sicurezza sul lavoro, richiamiamo le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: 'La tutela dei lavoratori costituisce la prima forma di giustizia nel lavoro, un lavoro non è vero se non è anche sicuro. Sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori non sono ammesse scorciatoiè» sottolinea Uil Veneto. «Nessuna scorciatoia, dunque, e il necessario impegno di tutti per garantire, nella nostra regione, 'Zero morti sul lavorò, come recita la campagna della Uil", conclude.