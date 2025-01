Incidente a Marostica (Vicenza): si scontrano due auto, sei feriti. Grave 27enne

Vicenza, 6 gennaio 2025 – Grave incidente nella notte a Marostica (Vicenza), in via Ceramica: ad essere coinvolte sono state due automobili, una Volkswagen Gold e una Nissan Qashqai. Sul posto sono accorsi i Vigili del fuoco di Bassano del Grappa, che hanno provveduto a mettere in sicurezza le vetture e a estrarre dalle lamiere tre persone rimaste intrappolate.

Il bilancio dei feriti è di ben sei persone: una di loro versa in gravi condizioni. Assistiti dal personale sanitario del Suem, sono stati trasferiti con quattro ambulanze negli ospedali di Bassano del Grappa, Vicenza e Santorso.

Il ferito grave, un 27enne, è arrivato in codice rosso al nosocomio vicentino di San Bortolo. Un altro ferito, in codice giallo, è stato portato all’ospedale di Santorso, mentre altre quattro persone che erano a bordo delle auto coinvolte nello scontro, ma con ferite meno gravi, sono state accolte dal pronto soccorso di Bassano.