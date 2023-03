Verona, incidente a Gambellara: scontro frontale tra auto e cisterna, morto automobilista

Il terribile schianto frontale con una cisterna no ha lasciato scampo ad un'automobilista

Vicenza, 09 marzo 2023 – Un terribile scontro mortale nel vicentino. L’incidente è avvenuto in via Calderina nel territorio comunale di Gambellara (Vicenza), strada che porta a Roncà. Un automobilista è deceduto, per cause ancora in fase di accertamento, nello scontro frontale tra la sua autovettura e un'autocisterna, che proseguiva in direzione opposta. Un impatto violento, con l’autovettura Peugeot 206 che è uscita di strada andando nel vicino fossato. Sono partiti subito i soccorsi.

I vigili del fuoco accorsi da Lonigo, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto l’automobilista. Purtroppo, nonostante i soccorsi, il personale sanitario del Suem 118 non ha potuto fare altro che constatare la morte dell'autista un 86enne, che secondo le prime informazioni abitava nella provincia veronese. Sul posto anche la pattuglia dei carabinieri e gli agenti della polizia locale che hanno provveduto a deviare il traffico ed eseguire i necessari rilievi del sinistro. Qualche disagio alla circolazione.