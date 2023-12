Tre incidenti sulle strade del Veneto, due morti e tre feriti. A perdere la vita un 24enne di Padova e un 54enne di Belluno

Padova, 10 dicembre 2023 – Perde il controllo dell’auto, finisce in un campo e va a sbattere contro un pozzetto di cemento armato. È morto così uno studente di 24 anni di Villa Estense, vittima dell’ennesima tragedia avvenuta questa notte sulle strade del Padovano. Nel Vicentino, sono in gravi condizioni due giovani amici che, dopo aver divelto un palo della luce, sono finiti in un fossato a Grisignano del Zocco. Morto sul colpo anche un uomo di 54 anni dopo uno scontro frontale nel Bellunese.

La Clio uscita di strada nel Padovano

Morto un 24enne a Padova

Erano le 4.15 di questa notte quando il ragazzo – che aveva compiuto 24 anni solo un mese fa – è uscito di strada con la sua Renault Clio in via Gasparolo a Sant’Elena. La dinamica è ancora da ricostruire ma, stando alle prime informazioni, sembra che il ragazzo abbia perso il controllo dell’auto e sia finito fuori dalla carreggiata, arrestando la sua corsa in un campo agricolo. Prima di fermarsi, però, la vettura avrebbe colpito un manufatto in cemento armato. La forza dell’urto ha distrutto la parte anteriore della Clio e il ragazzo è deceduto sul colpo per i traumi riportati nell’incidente.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Este, che hanno messo in sicurezza l’auto e hanno estratto il ragazzo dalle lamiere. Le sue condizioni sono apparse fin da da subito disperate e il medico del Sue, non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 24enne.

Scontro frontale tra due auto nel Bellunese, un uomo di 54 anni è morto sul colpo. È successo intorno alle 23 tra Col di Rocca e Rocca Pietore, dove il Suv del 54enne è entrato in collisione con un’altra auto. Ferito l'altro automobilista. L’uomo viveva a Rocca Pietore.

Sono in gravi condizioni i due amici finiti fuori strada lungo la Statale 23, in località Pojana di Granfion di Grisignano del Zocco, nel Vicentino. La vettura ha divelto un palo dell’energia elettrica per poi finire la corsa in un fossato sul lato della carreggiata.

Il conducente è stato sbalzato fuori dall’abitacolo ed è rimasto incastrato sotto l’auto: subito è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso più vicino al luogo dell’incidente. Ferito anche il passeggero, stabilizzato sul posto dai sanitari del Suem. Ci sono volute due ore per mettere in sicurezza la zona.