Incidente nel Trevigiano, auto fuori strada a Conegliano: morto 57enne del posto

Conegliano (Treviso), 14 giugno 2023 - Ancora sangue sulle strade della Marca. Un uomo di 57 anni, di Conegliano (Treviso), è morto la scorsa notte a poca distanza dalla sua abitazione, a causa delle ferite riportate nella fuoriuscita dalla carreggiata dell'automobile su cui era alla guida. L’incidente è avvenuto alle 3, nella notte tra martedì e mercoledì 14 giugno, in via Conegliano a Mareno di Piave.

Il mezzo, per cause in corso di accertamento, è uscito di strada schiantandosi violentemente contro il muro di recinzione di un'abitazione in via Conegliano di Mareno di Piave. Il decesso è stato istantaneo, a nulla sono valsi i soccorsi di medico e infermieri del Suem 118 e dei vigili del fuoco. Sul posto carabinieri, Suem e vigili del fuoco.