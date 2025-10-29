Tragico incidente a Oderzo (Treviso): scontro tra un’auto e un bus con 50 studenti, un morto e 15 feriti

Oderzo (Tv), 29 ottobre 2025 – Tragedia della strada e paura per molti ragazzi. Un automobilista è morto nello scontro tra il suo veicolo e un bus che aveva a bordo una cinquantina di studenti, stamani a Oderzo, in provincia di Treviso.

L'incidente è avvenuto alle 7.45.

La dinamica dell’incidente di Oderzo

Secondo una prima ricostruzione di quanto successo, in fase di accertamento, parrebbe che il pullman di linea si stava dirigendo alla scuola di Oderzo, quando avrebbe effettuato una manovra per evitare un ‘auto che proveniva in senso opposto. Dopo l’impatto sia l’autovettura e il bus sono finiti fuori strada.

Ad avere la peggio il conducente dell’autovettura, 85 anni, morto sul colpo. Quindici, invece, i feriti tra i passeggeri del bus. Sono partiti subito i soccorsi.

I soccorsi e le cure agli studenti

In loco la squadra dei vigili del fuoco proveniente dal distaccamento di Motta di Livenza, con due mezzi, supportata da una squadra proveniente dalla sede centrale di Treviso con l'autogru, ha provveduto a portare soccorso alle persone coinvolte mettendo in sicurezza i mezzi coinvolti nell’incidente.

Sul luogo dell'incidente sono intervenute diverse ambulanze e l'elisoccorso. Alcuni ragazzi hanno riportato dei piccoli tagli, l'autista è ferito a una caviglia.

La strada interessata dall'incidente è stata immediatamente chiusa al traffico per consentire l'intervento dei soccorritori e delle forze dell'ordine.

Sul posto presente anche il personale SUEM 118 con tre mezzi ed elicottero insieme ai carabinieri.