Giuseppe Tassi
Cronaca
CronacaRagazzino di 15 anni travolto e ucciso in bici da un’auto sulle strisce pedonali
19 ago 2025
REDAZIONE VENETO
Ragazzino di 15 anni travolto e ucciso in bici da un’auto sulle strisce pedonali

Incidente drammatico a Loreggia (Padova) nei pressi della ciclabile Ostiglia. Arzignano (Vicenza), positivo all’alcoltest il 59enne che ha investito e ucciso Mattia Cardascia e Giulio Pizzolato, 16 anni

Foto di repertorio

Foto di repertorio

Padova – Un ragazzo di 15 anni che in sella alla bicicletta stava attraversando un passaggio pedonale, a Loreggia (Padova), è stato investito e ucciso da un'automobile, questo pomeriggio, martedì 19 agosto. L’adolescente si trovava nei pressi della ciclabile 'Ostiglia' e stava attraversando sulle strisce pedonali quando una vettura, proveniente da una tangenziale, è sopraggiunta senza che il conducente si accorgesse della presenza del ragazzo, in mezzo alla strada. L'impatto è stato violento e quando sono arrivati i sanitari del Suem non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 15enne.

L'automobilista che invece la notte di Ferragosto ha investito e ucciso due 16enni in sella ai motorini sarebbe risultato positivo all'alcol test, con un tasso oltre il doppio di quello consentito (0 5 grammi per litro di sangue). Sono queste le prime indiscrezioni che trapelano sui test eseguiti sul conducente della vettura investitrice nel Vicentino.

L'uomo, un 59enne di Arzignano (VIcenza), posto agli arresti domiciliari con l'accusa di omicidio stradale plurimo, nel corso dell'interrogatorio davanti al giudice avvenuto nella giornata di lunedì si è avvalso della facoltà di non rispondere. Nello schianto della sera di Ferragosto sono morti Mattia Cardascia e Giulio Pizzolato, 16 anni. Ferito ma non in pericolo un amico.

© Riproduzione riservata

