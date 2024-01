Chi era Patrick Mentil, l’ex promessa del ciclismo morta in un frontale nel Trevigiano. “Ero libero solo mentre facevo sport”

Pederobba (Treviso), 5 gennaio 2024 – Da ex promessa del ciclismo agli sport estremi che lo avevano trasformato in influencer. È il 22enne Patrick Mentil la vittima del gravissimo incidente stradale accaduto ieri sera a Pederobba, nel Trevigiano. Lui è morto e altre tre persone sono rimaste ferite nel frontale tra due auto lungo strada statale Feltrina. L’ex ciclista aveva corso al ‘Giro d'Italia 2021’ nella categoria giovani. Aveva indossato al stessa maglia di Davide Rebellin, il campione ucciso due mesi fa da un tir nel Vicentino.

Il 22enne Patrick Mentil, morto in un incidente frontale nel Trevigiano

L’incidente: frontale tra auto

Una collisione devastante. Dai porimi accertamenti, si pensa che una delle due vetture fosse in manovra di sorpasso e abbia centrato in pieno l’altro mezzo che proveniva dalla direzione opposta. Patrick Mentil era alla guida di Audi A3, le altre persone si trovavano su una Land Rover. Dei tre feriti, due sono stati portati in condizioni gravissime all'ospedale di Treviso. La dinamica è al vaglio degli inquirenti.

Chi era Patrick Mentil

“Riuscivo a sentirmi libero solo mentre facevo sport. Ora mi sento così anche quando lavoro. Creating an extreme sports communit”. Sembra un epitaffio la frase che Patrick Mentil ha fissato sul suo profilo social, una sintesi della sua giovane vita, spezzata ieri sera sulla statale 348 a Gonio di Pederobba.

Originario di Feltre, nel Bellunese, il giovane era una ex promessa del ciclismo: aveva corso anche al ‘Giro d'Italia 2021’ nella categoria Under 23. Lo sport era la sua passione e ne aveva fatto una professione, tanto da diventare un vero e proprio influencer dei social. Nato sulle Dolomiti, Patrick era però cresciuto nel Trevigiano, a Castelcucco, dove viveva con la sua famiglia: papà Valter, mamma Moira e il fratello maggiore Jacopo.

Stessa maglia di Rebellin

Patrick ‘raccontava’ le sue imprese sportive sui social. Dal ciclismo – che amava fin da bambino e lo aveva portato a vette importanti con la maglia del Work Service Marchiol Vega, la stessa squadra di Davide Rebellin, il campione travolto due mesi fa da un camion nel Vicentino – a imprese sempre nuove.

Il sindaco: “Era un grande orgoglio”

Dopo la sua presenza nella ‘carovana rosa’, Patrick era stato premiato dal Comune di Castelcucco. “Ricordo bene quando lo abbiamo premiato – ha spiegato il sindaco Paolo Mares al Gazzettino – la sua partecipazione al Giro d’Italia Dilettanti per noi è stato motivo di grande orgoglio, ha onorato il paese con la sua presenza. Era davvero un bravo ragazzo”.

Patrick: “L’adrenalina è la mia terapia”

Diplomato al liceo scientifico di Bassano del Grappa, Patrick si era iscritto all’Università di Padova. Nel tempo libero si dedicava ai social, voleva creare una “community di adrenalina” e per questo aveva creato ‘Project no limits’. L’obiettivo era unire sul web gli appassionati di sport estremi in giro per il mondo. E in un video annunciava: “L’adrenalina è la mia terapia”.