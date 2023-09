Incidente Segusino, Maggiolino si schianta contro la parete rocciosa: morta la 48enne al volante

Segusino (Treviso), 1 settembre 2023 – L’auto si schianta contro una parete rocciosa: una donna di 48 anni morta sul colpo. È successo nella notte a Segusino, nel Trevigiano. I vigili del fuoco sono riusciti a estrarre dalla Volkswagen Maggiolino la donna che era al volante, ma le ferite erano troppo gravi e per la trevigiana non c’è stato nulla da fare. L’auto era distrutta: le lamiere si sono accartocciate per l’impatto terribile con la roccia alla fine del ponte di Fener, in via Europa. La vittima è della cittadina trevigiana di Caerano San Marco.

L'auto distrutta nell'incidente

Cosa è successo

Secondo una prima ricostruzione dell'incidente, la conducente – residente a Caerano San Marco, in provincia di Treviso – avrebbe perso il controllo dell’auto sulla quale viaggiava. Il ‘Maggiolone’ grigio si è schiantato contro una parrete di roccia a lato della carreggiata. I vigili del fuoco, arrivati dal distaccamento di Feltre, hanno messo in sicurezza la Volkswagen e strappato dalle lamiere il corpo della donna. Tuttavia, nonostante i tentativi di rianimazione dei soccorritori. il medico del 118 ha dovuto dichiarare la morte della conducente 48enne di Caerano San Marco.

La strada è rimasta bloccata per ore, per dare modo ai pompieri di mettere la zona in sicurezza e sgomberare le carreggiate dall’auto, mentre le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente. Le operazioni sono finite dopo l’una di notte.