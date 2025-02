Tragico incidente sulla statale 51 Alemagna: morta una bimba di 4 anni, 7 feriti

Vittorio Veneto (Treviso), 23 febbraio 2025 – Questa mattina c’è stato un brutto incidente tra tre veicoli lungo la statale 51 ‘Di Alemagna’, nei pressi di Vittorio Veneto, e il bilancio è terribile: una bambina di 4 anni è morta e sette persone sono rimaste ferite. Lo schianto sarebbe stato tra due auto e un camper.

Anas comunica che la strada è al momento chiusa in entrambe le direzioni. Il traffico è indirizzato su viabilità comunale e sull'autostrada A27. Sul posto sono presenti le Forze dell'Ordine, l'elisoccorso del 118, i Vigili del Fuoco e le squadre Anas, per la gestione dell'evento in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

Il cordoglio del presidente Zaia

"Un pensiero e una preghiera per la piccola di 4 anni deceduta oggi in un gravissimo incidente stradale sulla Ss51 Alemagna in comune di Vittorio Veneto, dove si sono scontrati due auto e un camper. Sette i feriti estratti dalle lamiere; per la bimba purtroppo, nonostante la celerità dei soccorsi, non c’è stato nulla da fare”. È la dichiarazione di Luca Zaia, presidente della Regione Veneto.