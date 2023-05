Incidente stradale: 91enne si schianta contro furgone e muore a San Fior

Treviso, 16 maggio 2023 - Un morto e un ferito in un incidente stradale che si è verificato, intorno alle 10, nel comune di San Fior, in provincia di Treviso, sulla variante per Pianzano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Da una prima ricostruzione un automobilista 91enne che proveniva da San Fior e viaggiava nella direzione del casello autostradale, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un furgone proveniente dall'opposta corsia di marcia, condotto da un 53enne italiano. L'automobilista è morto sul colpo mentre l'autista del furgone è stato ricoverato in ospedale ma non versa in gravi condizioni.

Notizia in aggiornamento